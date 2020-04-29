新冠肺炎｜中國口罩生產被指陷「卡脖子」　學者反駁：不符現實

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，全球都對中國生產的醫用物資有極大的需求。然而中國國內卻出現一些「中國製造口罩、呼吸機等的技術被『卡脖子』」的悲觀論調。 內地經濟學者杜建國今天（29日）在微信公眾號「科工力量」上刊文駁斥「熔噴頭不能國產化」、「呼吸機核心器件難實現國產替代」等說法，指出這些「炮製」的「中國被卡脖子」論是多年積累的謬誤。作者認為，輿論長期落後於現實，正對中國造成危害。

文章稱，熔噴布是製造口罩尤其是醫用防護級N95防護口罩的原料。疫情爆發後，中國的中石化、中石油等化工企業，迅速克服技術障礙，建立生產線，短短時間就讓中國成為全球毫無爭議的熔噴布主要供應國。但此時卻有人要求中國對此「憂慮」和「反思」，在他們看來，中國的熔噴布產能不但不值得高興與自豪，反而暴露了中國製造的問題。

▼內地口罩市場一度供應緊張 原因在熔噴布？▼

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文章指出，例如熔噴布生產所用的熔噴頭，被指「不能國產化」、「依賴進口」，但熔噴布生產大戶——中石化的儀征化纖與燕山石化的多條生產線上的熔噴頭，幾乎全都是國產的。至於呼吸機被指「生產遭遇關鍵元器件瓶頸」、「元器件依賴進口」，但中國電子科技集團公司第二十一研究所（以下簡稱21所）下屬公司僅用3天技術攻關，就讓呼吸機裝上了國產小電機，經測試各項指標全部達標。

文章寫道，毋可否認，有些產品中國目前還生產不了，中國工業再強大、成長再快，也依然有不如人的地方，比如大型噴氣式發動機、最精密的光刻機等，但是再怎麼努力也造不出來的產品，目前恐怕已經很少了。

文章認為，現在是全球化時代，生產商一般從全球採購零部件以節省成本。術業有專攻，有些部件已經由某些企業生產了，且該產品市場容量有限，其他企業統籌考慮，就沒必要加入這一領域參與殘酷競爭，這是很常見的現象。因此，不能簡單地把使用進口產品等同於被國外「卡脖子」了。

文章強調，本來全球都在肯定中國工業或製造業在疫情期間的優異表現，可是中國國內卻仍有很多「卡脖子」聲音。但這種「中永輸、洋必贏」式的論調在疫情期間出現，一點也不意外，因為多年以來，中國輿論場上就一直充斥着「核心技術被卡脖子」之類的說法與報道。

文章最後指，這種自虐式的「卡脖子論」，與其它類似觀點一起匯成了中國經濟與製造輿論的無端質疑，也帶來了一些實質危害。輿論指責中國發展只有速度沒有品質、粗放低效，從而抹殺了中國的成功經驗，削弱了原本就極其脆弱的自信，有可能令中國產生偏離甚至拋棄原本成功做法的危險。

（微信公眾號「科工力量」）