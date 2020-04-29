新冠肺炎｜中國駐聯合國代表張軍：絕大多數國家支持世衛

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，中國常駐聯合國代表張軍大使周二（28i）在本港《南華早報》發表署名文章，慶祝聯合國「多邊主義和外交促進和平日」，強調面對新冠肺炎疫情挑戰，多邊合作是國際社會共克時艱的唯一途徑，任何國家都不可能在孤立中讓自己偉大。

張軍在文章中稱，疫情的爆發讓各國對多邊主義重要性有了新的認識。人類發展史也是一部在同疾病鬥爭的歷史，付出大量生命代價才認識到病毒沒有國界，不分種族。應對疫情，亟需開展國際合作，「心往一處想，勁兒往一處使」。

張軍強調面對新冠肺炎疫情挑戰，多邊合作是國際社會共克時艱的唯一途徑。（資料圖片）

文章指，絕大多數國家支持世衛作為多邊衛生合作的中樞。為了戰勝疫情，聯合國大會、歐盟、非盟、不結盟運動、七十七國集團和中國等紛紛表達了對世衛的堅定支持。多邊合作是國際社會共克時艱的唯一途徑。

呼籲多邊合作對抗疫情

文章又指，加強多邊主義需要謀求共贏。多邊合作的最大好處，是面對全球規模的挑戰時，可以最大限度地調集力量和資源共同應對，並產生最廣泛共贏效應，特別是讓脆弱國家得到幫助，不讓任何人掉隊。在抗擊新冠肺炎的過程中，團結促共贏尤為重要。各國應珍視所獲援助並盡力幫助他國。中國已向140多個國家和國際組織提供醫療物資，並將繼續提供力所能及的幫助。

張軍表示，新冠肺炎疫情絕不是人類前進路上的最後一次疫情，但不斷強化和完善的多邊合作卻是人類戰勝每一次疫情的關鍵一招。「拒絕多邊主義，是我們無法再次承受的教訓。支持多邊主義，就是幫助我們自己。」

（《南華早報》）