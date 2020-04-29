【新冠肺炎】國民憂中外關係劇變：送孩子出國讀書還那麼容易嗎？

COVID-19新型冠狀病毒疫情在全球大爆發，截至4月29日，超過3百萬人染病，逾20萬人病死。儘管如此，災難沒有令各國摒除分歧，齊心一致抗疫，反而是一陣互相攻擊，一陣又爆發有爭議事件，單講中國、西方陣營、非洲諸國之間就多有齟齬。

中美角力不絕、「排非」爭議爆發

在年初內地疫情高峰，中美兩國就已經開始互相指責，美方怪中國瞞報，中方則指美國對華入境禁令是有意針對，幾個月下來到了美國疫情大爆發，雙方爭拗更是有增無減，甚至連陰謀論都搬了出來，在官方表態裡或明示或暗示，其間世衛也被捲入其中，由防疫表現到政治取態均受質疑。

在美中國留學生規模龐大。上圖與本圖攝於哥倫比亞大學2019年畢業典禮，與受訪者無關（資料圖片/新華社）

中美角力之下，大小事情都成為針鋒相對的武器，但即使中非關係一向不俗，也因疫情所引發的事端而受影響。廣州防疫人員被指粗暴對待非裔僑民，房東、餐廳和企業亦爆出「排非」醜聞，一度鬧上國際新聞，也鬧成外交風波，民間非裔和黑人族群對華觀感亦轉差，至今餘波未了。

從新聞平台和互聯網消息看，大家都在討論「八國聯軍」對華索賠，看到中國「醫療外交」收得成效外也有批次品質問題，當然更少不了各種各樣的爭端和指控。可是回到日常生活，內地民眾究竟如何切身理解對外關係呢？《香港01》早前訪問多位白領和中產，其間他們都略有觸及這主題，內容與新聞頭條相映成趣。

海外疫情、經濟因素與排華情緒

內地疫情爆發其間正值農曆新年假期，加上現在海外疫情嚴峻，受訪者都提到短期內不便再外出旅行。

按圖了解專家防疫招式（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 33 + 32 + 31

來自廣東順德的徐太便說，她們一家原定1月底去香港數天，4月初到山東青島，8月再赴日本暫住十日，全部都被迫取消：「兒子今年9月升中，無功課壓力，諗住暑假可以好好玩下。」

徐太引述內地專家意見，認為海外疫情沒完沒了，所以這兩年都不會出國旅遊。從事保險和移民諮詢的小蘭同樣講到，雖然一早計劃好法國和意大利之旅，但往後兩年都不會考慮了，而她的理由就略有不同：「一是經濟因素，二是擔憂國外的排華情緒。」

Jason：本國民眾有排外情緒

Jason在上海從事金融業，他曾多次遊歷歐美，也關注國際新聞，從中注意到社會氣氛的變化，一邊是西方國家民粹情緒的興起，另一邊是本國民眾的排外情緒：未來即使疫情過去，我們是否仍會生活在一個更分裂的世界中？人們的思想是否會更加極端，中西文化對立會不會更加劇烈？

冠狀病毒在不同環境存活情況（【防疫】摸面易中招！不自覺每小時會摸23次！教你4招戒自摸）：

+ 10 + 9 + 8

Jason在訪問中提到許多頭條新聞，從中帶出對時事的看法，疫情在他眼中，實際上延續了中美貿易戰的趨勢，似乎正在更深程度上割裂世界，一個不斷相互指責、爭吵、對一切都充滿懷疑的世界正在浮現。

提出甚麼類型的問題，就會得出甚麼類型的答案，訪問以個人疫情經歷為主，所以受訪者多提日常活動如「旅行」，也是自然而然。Jason也不例外，他這位一家之主雖提出時評見解，箇中郤不無切身擔憂：十幾二十年後孩子長大時，國家和國家間的關係會是什麼樣？送他出國讀書會那麼容易嗎？