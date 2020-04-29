【新冠肺炎】國家電影局：估算全年票房損失將超過300億人民幣

內地新冠肺炎疫情持續，國家電影局29日（周三）召開電影系統應對疫情工作視像會議。 會議分析了疫情對電影行業帶來的巨大衝擊和深刻影響。從短期看，直接經濟損失巨大，全國電影院暫停營業，製片和宣發基本停滯，目前估算全年票房損失將超過300億元人民幣。

會議又指出，從中長期看，經濟下行壓力等多種因素疊加，將對電影產業格局、生產方式、經營理念帶來深刻調整，產生全方位、持續性的深刻影響。從國際看，全球電影產業遭受重創，各國電影界都在調整自救。疫情對電影產業造成了前所未有的危機，也是在倒逼電影產業改革升級。

中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉強調，要進一步加大對電影業的幫扶力度。（央視）

中宣部常務副部長、國家電影局局長王曉暉強調，要進一步加大對電影業的幫扶力度，把短期紓困和長遠發展有機結合，盡快出台財稅政策的落地細則，鼓勵各地因地制宜出台扶持政策，推動形成有利於產業發展的政策環境。要用好金融服務，與有關政策性銀行、商業銀行加強合作，積極吸引社會資本投入，鼓勵擔保和保險機構加強融資擔保支持。對電影院要給予特殊扶持政策，積極協調出租方減免租金，推動電影專項資金給予貸款貼息，支持各地購買發放電影票券。

王曉暉強調，要進一步深化電影產業改革，著力支持電影企業改革發展。推動國有電影企業健全雙效統一的體制機制，扶持民營電影企業健康發展。要探索院線重組做大做強的有效方式，鼓勵跨地區兼併重組，繼續穩步推進人民院線、藝術電影放映聯盟、點播影院發展，推動影院提高經營能力，迎接好復業後的補償性觀影消費。

（央視）