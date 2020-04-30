【新冠肺炎】甘肅省長：經濟十萬火急　「要讓中小微企業活下去」

新冠肺炎（COVID-19）疫情在中國持續走低，但對經濟衝擊的嚴重後果已經顯現。甘肅的省長唐仁健4月27日罕見喊話，稱甘肅的經濟到了「十萬火急刻不容緩」的地步，呼籲「要讓中小微企業活下去」。

根據甘肅廣播電影電視總枱官微消息，唐仁健當天在甘肅省中小微企業發展推進會上發表講話，喊出「十萬火急，刻不容緩，要讓他們活下去」的講話。

年近58歲的唐仁健是中國政壇中農業專家，2016年任職原中央財經領導小組辦公室副主任兼中央農村工作領導小組辦公室主任，位居正部級，是原中財辦主任劉鶴副手。2017年空降甘肅任省長，成為封疆大吏。

4月10日，蘭州市民在風沙中出行。（中新社）

甘肅面積42萬平方公里，人口僅有2600萬，經濟落後，人均GDP在2019年排名全境最末，僅有32000元人民幣。由於受疫情影響，甘肅2020年第一季度的經濟較往年同比下降3.4%，全省地區總產值1908.3億元。

唐仁健的講話透露，截至4月15日，甘肅省中小微企業復產率雖達到87.47%，但「很多企業開了門沒有客或客很少」，「個別企業甚至命懸一線」。在開工企業中，52.1%的規模以（營業收入不足2,000萬元）下工業企業、62.4%的建築企業、54.9%的規模以下服務業企業在正常水平50%以下，20.2%規模以下工業企業、12.5%的規模以下住宿餐飲企業、18.5%的規模以下服務業企業預計，二季度營業收入下降50%。據預測，2020年甘肅全省遊客人數和收入可能比去年下降20%左右。

對於中小微企業的生存危機，唐仁健強調，幫助他們渡過難關「不是一般之急，而是十萬火急」，「我們急的是，目前全省有176.5萬戶市場主體，這背後的從業人員數以千萬計。如果現在不抓住從二季度開始出現的恢復性、反彈式、釋放型的『窗口期』，不把這些存量的實體企業保住穩住，等疫情結束、情況好轉時再想扶起來、補回來，那已經水過三秋、黃花菜都涼了！我們更急的是，如果過不了這個坎，它所帶來的風險絕對會是一種『蝴蝶效應』，引發銀行壞賬、群眾失業、合同違約......甚至社會政治領域的風險。我們也急的是，一些政策效應的預期與企業的實際感受還是有不小的落差......造成一些政策『空轉』『懸置』的現象還是存在的」。

中國經濟受衝擊，底層民眾的生活將更加艱難。（新華社）

因此，唐仁健要求，「那種一邊是中小微企業嗷嗷待哺、望眼欲穿，另一邊是口號喊得震天響、許了甜頭不發糖的情況，絕對不能允許存在」；對企業「應保盡保、早保快保，儘量讓市場主體少死掉或者不死掉」，各個部門「要當好救援衝鋒隊」，「堅決打贏中小微企業保衛戰」。

4月17日，中國國家統計局公布一季度GDP按年下降6.8%。這是自1992年開始公布季度GDP數據以來創下的最大降幅。

4月29日，中國大陸31省市GDP出爐，其中西藏GDP按年增長1%，湖北GDP下滑39.2%，上海GDP下降6.7%，北京下降6.6%，重慶下降6.5%，天津下降9.5%，江蘇下降5%，廣東下降6.7%，安徽下降6.5%，陝西下降5.6%，江西下降3.8%，湖南下降1.9%，河北下降6.2%。