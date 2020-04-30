新冠肺炎｜外交部副部長樂玉成：疫情非中國造成　追責是荒唐鬧劇

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續在全球蔓延，西方不少國家出現向中國追責、要求中國賠償等論調。 對此，中國外交部副部長樂玉成周二（28日）接受美國全國廣播公司（NBC）專訪時指出，中國沒有造成疫情，疫情是天災，中國也是病毒的受害者，而不是病毒的同謀。病毒神出鬼沒，可能出現在任何地方。向中國追責、賠償純粹是荒唐的政治鬧劇。

樂玉成說，向中國追責首先於法無據。國際上沒有哪條法律支持向首先報告疫情的國家追責，歷史上也沒有這樣的先例。其次於理不通。中國遭到疫情第一波衝擊，付出巨大代價和犧牲遏制疫情，為全球抗疫贏得了時間，積累了寶貴經驗，作出了巨大貢獻，應該得到公正對待而不是責難。既然要中國賠償既不合理也不合法，那同不法之徒敲詐勒索有甚麼區別？

樂玉成表示，中國為全球抗疫贏得了時間，積累了寶貴經驗，作出了巨大貢獻，應該得到公正對待而不是責難。（資料圖片）

樂玉成指出，中國的抗疫舉措是公開、透明、負責任的。中國沒有任何隱瞞疫情的行為，也沒有任何的延誤。被問到美國人民是否能對中國公布的數據100％有信心，樂玉成表示，完全可以。

他表示，關於中國的早期疫情應對，來中國考察的世衛組織專家組高度評價中國的應對舉措。美國總統特朗普在同中國國家主席習近平通電話時以及在他的Twitter上，都高度肯定中國抗疫努力和透明度，認為中國提供的數據對美國很有幫助。

他續指，中國是國際抗疫合作的貢獻者、合作者。要中國賠償無非是想把自身抗疫不力的責任轉嫁到中國身上，這種「甩鍋」把戲不得人心，也不可能得逞。

澳洲內政部長達頓在提出要求中國共產黨就疫情進行交代後被批評，澳洲總理莫里森表示支持達頓的言論。圖為莫里森於4月25日澳紐軍團日在坎培拉的澳洲戰爭紀念館獻花。（美聯社）

反對有罪推定式國際調查

樂玉成表示，關於國際調查，中國是坦誠、開放的，支持科學家之間開展科研交流，包括總結經驗教訓，反對的是在沒有任何證據的情況下，把中國放在被告席上，事先推定有罪，然後通過所謂國際調查來尋找證據。這種有罪推定式的國際調查中國堅決反對。

他續指，開展國際調查要有依據。為甚麼這個調查只針對中國？有甚麼證據表明中國存在問題？為甚麼不去其他國家開展調查？如果要反思，從科學角度看，有的國家出現那麼多確診病例、死亡病例和擴散病例，這其中難道沒有問題嗎？中方反對把國際調查政治化、對中國搞污名化。

美國總統特朗普日前宣布，停止向世衛提供資助。（資料圖片）

批美暫停資助世衛不理智

樂玉成又談到世衛，表示世衛很好地履行了自身職責，表現得很專業、務實、高效。它不以任何一個國家為中心，而是以人類的健康和生命為中心，得到國際社會廣泛好評和讚賞。「除了美國，我沒聽說有哪個國家的領導人、或是哪個國際組織對世衛組織有甚麼不滿。」

他指出，美國暫停向世衛供資是不理智的。在當前抗疫戰爭的關鍵時刻，美國應該集中力量抗疫，而不是將炮火對準世衛組織這樣一個協調國際抗疫鬥爭的機構。美國政府這麼做，實際上是站到了全世界的對立面，而且還會對世衛組織協調全球抗疫行動、挽救生命的努力，特別是對非洲等發展中國家抗疫鬥爭造成嚴重干擾和破壞。「我不知道美方遵循的是甚麼邏輯。」

（綜合報道）