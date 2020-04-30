【新冠肺炎】疫情重挫經濟　武漢首季GDP同比降40.5%

在新冠肺炎疫情高峰期間，武漢市運作幾乎停擺，當地經濟遭受重創。該市統計局今天（30日）發布數據稱，2020年第一季度，其國內生產總值（GDP）按可比價格計算，比上年同期下降40.5%。

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武漢市統計局還指出，當地第一產業增加值下降36.4%；第二產業增加值下降45.4%；第三產業增加值下降37.7%。

對於第一季度經濟運行情況，武漢市統計局表示：一要看到，武漢市經濟基礎好、韌性強、潛力足，經濟長期向好的發展趨勢沒有改變；二要看到，雖然第一季度負增長，但3月份多項指標降幅收窄，經濟正在逐步修復；三要看到，雖然第一季度負增長，但積極因素在不斷積累；四要看到，雖然第一季度負增長，但結構在調整優化。

武漢市統計局強調，雖然疫情對武漢市經濟發展不可避免帶來了一定衝擊，但影響集中體現在短期，總體可控。隨著疫情趨緩、各項宏觀政策陸續出台，武漢市疫後復元的環境不斷改善，企業復工復產步伐加快，全市經濟正在逐步恢復，「經濟穩中向好、長期向好的基本面沒有改變」。

（綜合報道）