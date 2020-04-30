內地專家評瑞德西韋療效：一開始想像是清華北大苗子但實際上不了

新型冠狀病毒疫情蔓延，各國都在尋找有效治療的藥物，其中以吉利德科學公司（Gilead Sciences Inc., GILD）生產的瑞德西韋最受關注，但中美團隊就其藥效研究，得出相反結論。 中方負責相關研究的學者解釋，中美研究的評價標準不一樣，又指「一開始我們想像瑞德西韋是清華北大的苗子，但是實際上他上不了，家長對他要求太高了」。

瑞德西韋臨床試驗項目負責人、中日友好醫院副院長曹彬教授。（新華社）

美國NIH和中國發表在《刺針》（The Lancet）的研究與設計均為雙盲安慰劑對照臨床（RCT），用藥方案相同，可是美方研究結果正面，顯示瑞德西韋藥力更有效、死亡率較低，中方研究結果則指對照安慰劑測試，瑞德西韋所展示的藥效「沒有統計學顯著差異」。

就兩者得出相反結果，中方論文負責人、中日友好醫院副院長曹彬對《第一財經》表示：「我們對用藥時機有要求，時間窗口在症狀出現後的12天以內，但最主要的不同是研究終點的不同，美國NIH的研究終點指標過鬆。如果我們使用這一指標，估計也是陰性結果。」

曹彬稱，美國NIH設計的指標為臨床恢復時間，中國則是設計了基於6分量表的臨床改善時間：「NIH的恢復定義比較寬泛，包括住院（但不需要氧療）、出院（但可能仍有活動受限、需要吸氧），相當於我們的1-2級+回家吸氧。」

他又認為：「客觀講，中國瑞德西韋研究設計更加嚴格，科學性更強。」

曹彬回應內媒《澎湃新聞》時則表示，「你說瑞德西韋有效嗎，行，他能上大學，那也算是個好孩子」，又稱「一開始我們想像瑞德西韋是清華北大的苗子，但是實際上他上不了，家長對他要求太高了。」

（綜合報道）