新冠肺炎｜中國外交部：國際社會應謹防糧食安全問題「灰犀牛」

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情打亂全球糧食供應鏈，更有糧食主要生產國限制出口。 中國外交部發言人耿爽30日（周四）表示，面對疫情「黑天鵝」，國際社會應當齊心協力，謹防糧食安全問題「灰犀牛」（指較大機會出現且影響較大的風險）。

耿爽表示，面對疫情「黑天鵝」，國際社會應當齊心協力，謹防糧食安全問題「灰犀牛」。（資料圖片）

耿爽表示，世界各國在做好本國疫情防控、維護全球公共衛生安全的同時，應當努力穩住本國糧食生產、維持農業生產秩序；維護糧食供應和價格穩定，減少貿易限制，保障全球糧食供應鏈的通暢；支持聯合國糧農組織等國際組織發揮作用，加強糧食生產信息共享、經驗交流、技術合作、政策協同；切實提高對發展中國家尤其是最不發達國家資金和技術支持，幫助他們提升糧食安全保障水平，維護全球糧食安全。

耿爽稱，疫情發生後，中方積極響應糧農組織倡議，回應相關國家要求，已派出蝗災防治工作組赴巴基斯坦協助開展工作，分享有益經驗，援助治蝗物資，取得積極效果。中方還計劃向同樣受到蝗災影響的東非國家提供技術支持和物資援助。中方在聯合國、G20等多邊場合積極建言獻策，與各方攜手維護國際糧食產業鏈穩定和安全，避免出現區域性糧食危機，為各國人民追求更大發展提供堅實支撐。

耿爽最後稱，維護全球糧食安全，各國休戚與共。中方願繼續同各方加強合作協調，在共抗疫情的同時，為維護全球糧食安全做出不懈努力，為推動構建人類命運共同體作出新的貢獻。