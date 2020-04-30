新冠肺炎｜特朗普稱有方法對付中國　外交部：拆別人台終拆自己台

美國總統特朗普（Donald Trump）4月29日（周三）稱，中國處理新型冠狀病毒肺炎的方式證明，中國「盡一切可能」讓自己輸掉11月的美國大選。特朗普還表示，針對中國對新冠肺炎的處理方式，他正在考慮各種選項，「我能做很多事」。 中國外交部發言人耿爽30日（周四）表示，所謂「懲罰」以及「為此負責」，這種說法並沒有任何法律依據，國際上也沒有這方面先例，又指「拆別人的台最終也將拆自己的台」。

特朗普表示，針對中國對新冠肺炎的處理方式，他正在考慮各種選項，「我能做很多事」。（AP）

耿爽表示，新冠病毒完全是一場天災，中國和美國一樣都是病毒受害者。受害者同命相連，本應該團結協作共克時艱。美方應該清楚他們的敵人是病毒而不是中國，這個時候他們的當務之急是聚焦國內疫情防控，推動國際抗疫合作，而不是去攻擊、抹黑中國，甩鍋、推責給中國。

耿爽指，至於所謂「懲罰」以及「為此負責」，中方多次說過，這種說法並沒有任何法律依據，國際上也沒有這方面先例。他又指自己不記得以前發生的H1N1流感、伊波拉、寨卡等重大疫情之後有誰受到懲罰了，有誰為此擔責了。

耿爽強調，國際社會當務之急還是應該增進互信，加強團結，共同抗擊疫情。這時候拆別人的台最終也將拆自己的台。

（綜合報道）