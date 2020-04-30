【湖南火車出軌翻側】調查報告：自然災害造成的鐵路交通較大事故

內地早前一列從山東濟南前往廣東廣州的T179次旅客列車，在湖南郴州永興縣境內出軌起火，共造成一名乘警殉職，另名有122名乘客及5名列車工作人員受傷。 調查組在周四（30日）公布調查報告，指當時受天氣影響和地理條件限制，司機瞭望距離不足導致停車不及，結果使列車在時速107公里的情況下，與路軌上的泥石相撞，屬於「自然災害造成的鐵路交通較大事故」。

報告定性事故屬於「自然災害造成的鐵路交通較大事故」。（微博）

報告指出，發生山泥傾瀉的路段，擋土牆牆身斷裂，牆後山坡有嚴重的滑塌變形破壞，而永興縣境內自1月以來持續降雨，降雨時間長、降雨量大。報告稱，事發時天氣濛濛細雨且有霧氣，前方為高路塹地段，瞭望條件差。當天早上11時39分50秒，列車以時速109公里運行至附近時，司機突然發現前方的跨線橋上有人揮動衣服。司機隨即鳴笛示意，並在發現橋後有山泥傾瀉侵入路軌後立即緊急制動，惟仍是停車不及，結果就在11時39分58秒發生相撞並出軌翻側。

報告指司機發現橋後有山泥傾瀉侵入路軌後已立即緊急制動，惟仍是停車不及。（新華社）

報告又稱，3月的連續強降雨加劇各種動靜水壓作用，導致上部全風化紅層砂質泥岩覆蓋層浸水軟化，濕容重增大，強度降低，加上雨水下滲至順坡結構面及土巖接觸帶，致使該部位岩土軟化、泥化，強度大幅降低，下滑推力不斷加大，為該處山泥傾瀉提供重要的觸發條件。

報道認定是次事故為惡劣氣象和特殊地質條件下路塹邊坡突發山泥傾瀉所致，屬於「自然災害造成的鐵路交通較大事故」。

（綜合報道）