【新冠肺炎】黑龍江疫情持續　中央派出督導組加強防控醫院內感染

內地的新型冠狀病毒肺炎疫情持續，尤其黑龍江省已成為近期的重災區。根據當地衛健委最新公布，截至4月29日，累計報告有553宗本土確診病例，累計報告386宗境外輸入病例。 國務院總理李克強在周四（30日）召開的中央應對新冠肺炎疫情工作領導小組會議時指，將向黑龍江省派出督導組，督促指導黑龍江省完善和加強防控工作措施，特別是加強醫院感染防控，全力以赴做好醫療救治，並要求其他各地要引以為戒，嚴格按要求落實有效的防控措施。

黑龍江綏芬河已建有方艙醫院。（新華社）

會議指出，要認真貫徹中央應對疫情工作領導小組部署，做好常態化疫情防控特別是重點地區、重點群體防控，堅決防止疫情反彈，有針對性加強輸入性風險防範，為經濟社會秩序全面恢復提供有力保障。現時境內疫情得到有效控制，防控工作轉為常態化，但決不能掉以輕心，要繼續抓好重點地區防控。對於昔日的重災區湖北省，國務院聯防聯控機制將設立聯絡組，了解和協調推動湖北省、武漢市疫情防控工作。

會議同時要求要周密做好五一假期防控工作，進一步細化和嚴格落實交通工具、賓館酒店、旅遊景區等防控措施，嚴格落實個人防護要求，嚴防旅遊人流聚集風險。各地要做好應對預案和應急處置準備，一旦發生疫情要迅速處置、精準管控，盡快切斷傳播途徑，實事求是、公開透明發布信息，不得瞞報漏報遲報。

此外，會議要求要根據常態化防控要求，優化分區分級風險等級和響應級別標準，各地要依據本地疫情變化精準確定相應等級和級別，依法依規、科學劃定防控區域範圍至樓棟、病區、居民小區、自然村組等最小單元；落實「四早」措施，健全對確診和疑似病例、無癥狀感染者的及時發現、快速處置、精準管控、有效救治機制，做好對密切接觸者的追蹤管理；要繼續推行勤洗手、工作生活場所通風消毒、保持合理社交距離、科學佩戴口罩等日常防護措施。

會議同時要求要周密做好五一假期防控工作，進一步細化和嚴格落實交通工具、賓館酒店、旅遊景區等防控措施，嚴格落實個人防護要求，嚴防旅遊人流聚集風險。（新華社）

此外，要對校園實行教職員工和學生健康情況「日報告」、「零報告」制度，並加強社區環境衛生治理、出租房屋和集體宿舍管理、外來人員管理等工作；在落實防控措施前提下，分類有序放開商場、餐館等生活場所，採取預約分流等方式，開放室內運動場所、圖書館、博物館等；提高核酸檢測能力，加快快速便捷檢測試劑和設備研發生產，縮短檢測時間，推進重點人群「應檢盡檢」、其他人群「願檢盡檢」，推動各地互通互認檢測結果，促進精準防控、人員流動和全面復工復產。

（綜合報道）