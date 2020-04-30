新冠肺炎｜《新聞聯播》連續四日批蓬佩奧：暴露刁蠻嘴臉霸權本質

美國國務卿蓬佩奧已多次就新型冠狀病毒肺炎疫情發表被指任意栽贓中國的言論，引發中方強烈不滿與批評。 官媒央視《新聞聯播》今日（30日）刊發國際銳評《企圖脅迫世衛組織的蓬佩奧正在向全世界叫板》，批評蓬佩奧企圖對世衛組織搞政治脅迫，暴露出其對國際組織和國際規則的藐視與踐踏，以及肆意推行單邊主義的刁蠻嘴臉和霸權本質。這是《新聞聯播》連續第四日刊發及播發文章批評蓬佩奧。

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。（資料圖片）

30日刊發的銳評指出，蓬佩奧近日再次詆毀世界衛生組織在疫情防控上的努力，並威脅說將因該組織未能「利用好美國納稅人的錢」而對其進行審查。在美國疫情確診人數突破百萬的危急時刻，蓬佩奧不是集中精力為搶救美國公民生命而奔波，而是企圖對世衛組織搞政治脅迫，悍然站到了全世界的對立面，暴露出其對國際組織和國際規則的藐視與踐踏，以及肆意推行單邊主義的刁蠻嘴臉和霸權本質。

銳評指出，疫情發生以來，世衛組織專業、務實、高效地履行職責，在協調國際抗疫鬥爭方面發揮了不可替代的作用，獲得國際社會廣泛好評。然而，蓬佩奧頑固地將政治偏見、冷戰思維凌駕於專業主義之上，無視世衛組織的預警，扭曲世衛組織提供的國際疫情防控經驗，麻痺和誤導美國人民。在本國疫情失控後又「倒打一耙」，對世衛組織「釜底抽薪」，推動美國在單邊主義死胡同一路狂奔。

銳評最後指，正是蓬佩奧這樣的無良政客嚴重妨礙了美國物質資源和科學技術能力的發揮，終釀成大禍。面對美國社會如此多無辜生命的逝去，冷血蓬佩奧難道內心無愧嗎？

4月29日的《新聞聯播》播發《人民日報》的「鐘聲」文章，該文章題為《這樣的拙劣表演還要持續多久？》。（視頻截圖）

據早前報道，《新聞聯播》29日播發《人民日報》的「鐘聲」文章，該文章題為《這樣的拙劣表演還要持續多久？》。文章指，在全球蔓延的新冠肺炎疫情是人類面對的一場生命危機，需要人類以團結合作之力直面挑戰、迅速行動。但是，以蓬佩奧為代表的美國一些政客，無視美國病亡數字持續攀升的人間慘劇，卻生出一種政治作秀莫名的亢奮感。蓬佩奧在各個場合頻繁製造謊言攻擊中國，急欲借疫情給美國社會心理帶來衝擊之機，拿生命做賭注，兜售其長期激進且危險的對華政策。

文章指出，蓬佩奧喪失底線的種種說辭，只會為美國帶來巨大的國際道義赤字，貽笑世人。國際社會有識之士正告，美國的敵人是病毒，一味攻擊抹黑他國，只會讓更多人喪失生命。盡早停止給全球團結製造麻煩、形成干擾，切實加強同各國抗疫合作才是對美國人民負責、對世界人民負責，這是唯一正道。

4月28日的《新聞聯播》刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線》。（視頻截圖）

此外，《新聞聯播》28日刊發國際銳評《背負四宗罪的蓬佩奧突破做人底線》，還播發了新華時評《蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》。《新聞聯播》27日則刊發國際鋭評《散播「政治病毒」的蓬佩奧正把自己變成人類公敵》

《新聞聯播》播發新華時評《蓬佩奧式荒誕邏輯包藏禍心》。（視頻截圖）

蓬佩奧多次就疫情對中國進行指控抨擊

蓬佩奧多次就疫情相關問題對中國進行指控、抨擊。蓬佩奧4月22日在接受霍士新聞網絡主持人英格漢姆（Laura Ingraham）採訪時表示，「即使在今天，中國政府也不允許美國科學家進入中國，不只是進入武漢實驗室，還包括任何可以了解這種病毒，了解它的起源的地方，」「我們知道新冠肺炎始於一個(實驗室)，但我們需要查清楚此事。這是一場持續的流行病。中國沒有做到我们需要的透明和開放。」

蓬佩奧4月23日在受訪時表示，中國政府可能早在2019年11月就掌握了第一個新冠病毒病例出現的訊息。此外，可以肯定的是，12月中旬前中國政府就已對疫情知情。但中國卻延遲向世人及世界衛生組織（WHO）公開此事的時間。

4月24日，中國外交部發言人耿爽在例行記者會上對此回應稱，蓬佩奧先生不要以為，自己在對外表態時，只要加上「可能」這個詞就可以任意地進行栽贓。耿爽指出，蓬佩奧的這些話毫無事實依據，完全是為了嫁禍於人而信口開河，與當前國際社會的普遍共識更是背道而馳。