【金正恩露面】比起大陸　台灣和朝鮮有更神秘複雜的關係？

5月2日，全球人民猜測許久的困惑終於得到解答──金正恩活着，且露面了，大陸官媒新華社轉述了朝鮮官媒朝中社的報道。儘管是中國的五一假期，這則新聞仍舊刷屏了大陸人民的朋友圈。

「金正恩」是媒體中永久的熱門詞彙，其一舉一動都能有良好點擊。4月20日，專門報道朝鮮消息的媒體《每日朝鮮》（Daily NK）引述朝鮮「內部消息人士的話」，金正恩正接受心血管的手術。而後，「金正恩病危」、「中國醫療隊赴平壤」等消息就在互聯網中流傳，甚至有美國官員在twitter上湊這場「猜猜金正恩是否活着」的熱鬧。

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更有意思的是，4月30日，台灣國安局長邱國正在應對立委質詢時表示，依據公開資料「金正恩確實病了」，強調這是「依據公開情報」而非自己意見。但「台灣國安局長獨家證實金正恩生病」還是在媒體上熱炒一波──畢竟這些天，網絡消息紛紛，但中國大陸、韓國、甚至美國的官方，都沒說過金正恩有病。

在大陸看來台灣這是「蹭熱點」，但其實台灣跟朝鮮的關係，超乎外界預估的好。

「朝鮮的秘密基地」

2018年1月，一名台灣商人被台灣政府逮捕，因為涉嫌違反國際制裁方案，到公海向朝鮮販賣石油產品。在差不多時期西方媒體報道了一份聯合國的報告，「朝鮮違反國際制裁決議，去年（2017）透過出口煤礦等管制商品獲利近2億美元」，而朝鮮之所以能規避制裁，取得被聯合國安理會明令禁運朝鮮的產品，主要就是仰賴台灣這個「秘密基地」。

2020年5月1日，由朝鮮政府提供的照片中，金正恩(中間)參觀了平壤的一家化肥廠，結束了這些天外界對其身體健康的揣測。(AP)

這兩個消息，在台灣輿論掀起一陣「探討台灣-朝鮮關係」的熱烈風波。不過，台商向朝鮮販賣石油產品，若不是被韓方及美方發現，「該做的，還是會繼續做」。

2017年台灣政府宣布禁止與朝鮮雙邊貿易，加入聯合國制裁朝鮮的行列（儘管台灣與聯合國無緣）)。但就算在台灣政府加入制裁後，台灣商人與朝鮮的私下交易也不絕，這在台灣是公開的秘密。

台灣商人精明，早年去大陸、東南亞打天下的同時，同樣部屬了「朝鮮線」。有台灣商人早在金正恩2011年上任時便說了，台商已經做好了「等朝鮮開放之後、衝刺朝鮮」的準備。

台灣國安局長邱國正。（中央社）

台朝經貿往來密切，公開資料顯示，2016年朝鮮的主要出口地中，台灣位居第四(前三名依序是中國大陸、菲律賓、印度)。那年的朝鮮全國黨代表大會，金與正手拿台灣品牌HTC手機的畫面，在媒體上廣泛流傳。

也是在2016年，蔡政府積極推行「國艦國造」後，據台灣「消息人物」指出第一個表態願意將相關係統出售給台灣的，就是朝鮮，只是蔡政府礙於國際禁令未接受。這是由長期與朝鮮往來的台灣商人牽線的──當然，這消息沒有被證實過，只停留在「消息人士」。

「要嘛選朝鮮，要嘛選美國」下的台朝關係

眾所周知，中國大陸跟朝鮮關係緊密，人們都認為中國是朝鮮的「老大哥」，兩國在政治和經濟上緊密連結，朝鮮是否出事，人們第一時間不會看向韓國、或是美國，而是看中國的行動。

2016年，金與正手拿HTC手機，引起媒體注意。（日本時事通信）

相較之下，近年的台灣主要考量美台關係，在朝鮮議題上難有什麼主動權。

2017年，時任美國駐聯合國大使的黑利（Nikki Haley）在接受訪問時直接喊話，「你要么選朝鮮，要么選我們」(You either support North Korea or you support us)。近年的台朝關係雖然經貿連結仍深，但政治層面台灣還是怕美國的、嚴格按照美國的要求來，以期望展現「台灣是國際社會一份子」。

曾有美國智庫稱讚台灣，「雖非聯合國成員，但謹守聯合國對朝鮮的制裁，是國際社會負責任的好公民」，當然這話聽在台灣人耳中，只怕無奈多於喜悦。

台朝的政治關係，往往是「當朝鮮與中國大陸有矛盾」時眉來眼去的。九零年代台灣與韓國斷交、中國大陸與韓國建交，引起了台灣和朝鮮政府的不滿，於是李登輝政府開始接觸朝鮮官員。當兩方官員在商討會面的時候，這消息被美國知道了，終究不了了之。但1992到1997年之間，台灣與朝鮮的專家仍有互訪，只是不在政治層級，而是農業交流等項目。

台灣油商陳世憲，2018年涉違反聯合國規定偷運油至朝鮮交易而被捕。（網絡圖片）

1999年朝鮮高官金永南訪華，中朝官員恢復互訪，2001年針對台灣是否以觀察員身分納入世界衛生組織一案，朝鮮表態反對。

後來，台灣與朝鮮除了貿易之外，再難有政治上的突破。

金正恩上台後傳出多次「中朝關係不再那麼良好」的消息，這幾年台灣學者和官員都有呼籲台灣與朝鮮沒有根本的利益矛盾，可以好好發展關係，但且不說大陸會如何，美國那一關，台灣政府基本就跨不去。

李登輝當政期間，台灣曾嘗試和朝鮮接觸。（資料圖片）

然而，台朝關係仍會回歸到根本：經貿利益。受到國際制裁的朝鮮，與根本不被主流國際政治承認的台灣，仍能私下交易貿易（甚至是情報）。台灣國安局長「金正恩確實病了」一說，炸出了人們探究台朝關係的興趣。

但最終還是那一句老話──就算只有虛幻的「台灣與美國站在一起」之關係，台灣仍無法冒着得罪美國的風險。台朝之間，終究是私下的暗度陳倉、眉來眼去。

而這對台灣而言，已經是不容易。