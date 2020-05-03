新冠肺炎｜西方質疑中國數據　英學者：不質疑的話臉往哪裏放？

著有《當中國統治世界：中國的崛起和西方世界的衰落》的英國學者雅克（Martin Jacques）近日接受官媒央視旗下的中國國際電視台（CGTN）採訪時表示，有西方媒體和政客指責中國抗疫失敗，甚至有人說「如果中國早點採取行動，疫情就不會擴散到我們這兒」，指出這單單只是為了怪罪中國。

中國國際電視台2日（上周六）報道指，雅克稱，不管怎樣，疫情還是會在全球各地擴散，因為新冠肺炎傳染性極強。中國是第一個應對疫情的國家，當中國出現疫情時，沒有其他任何國家對病毒有任何了解，中國對其也一無所知，這使中國的抗疫任務更加艱鉅。

英國學者雅克指中國抗疫表現相當優秀，令人讚嘆。（影片截圖）

雅克稱，一月中旬的時候，中國開始積極調動資源，應對疫情，措施力度空前。當中國把握解決問題的關鍵後，其表現相當優秀，令人讚嘆。

雅克又指，美國浪費了兩個半月時間，沒有學習中國的抗疫經驗。美國不像中國，還得先搞清楚病毒是什麼，因為疫情在美國發生時，大家都已經知道是什麼病毒。

針對有西方國家質疑中國新冠肺炎確診人數和死亡人數，雅克表示，一些西方動不動就喜歡質疑中國數據，這也不是什麼新鮮事了。自上世紀90年代以來，在中國經濟騰飛之初，一直有許多西方人質疑中國經濟增長率。但俗話說得好，事實勝於雄辯。實際情況是中國經濟已經脫胎換骨，躍居世界第二大經濟體。如果所有統計數據都是假的，中國不可能有如此成就。

不質疑中國部分西方國家的臉往哪兒放？

對中國統計數據真實性的抨擊最近才出現，雅克認為西方在想，最新數據顯示美國已經死了那麼多人，你想想看，這讓西方的臉往哪兒放？這說明西方是什麼情況？

有西方國家指責中國正在利用疫情提供的機遇交朋友，並藉此提高在世界範圍內的影響力。雅克稱，無論中國做什麼，他們都以消極眼光看待，即使中國所做的事情是積極的，他們也會消極看待，這是現實，有部分群體非常反華。雅克指出，中國是在向世界展示人道主義精神，中國的援助不應該被政治化，應該從人道主義而非政治視角來看待。

雅克2009年出版著作《當中國統治世界：中國的崛起和西方世界的衰落》。（網絡圖片）

根據資料，雅克（Martin Jacques）曾在京都立命館大學、中國人民大學、新加坡國立大學等任教，創辦英國智庫Demos，亦有豐富的新聞從業經歷，做過《泰晤士報》、《星期日泰晤士報》、《衛報》和《新政治家》的專欄作家，以及《獨立報》副總編輯，為BBC撰寫和主持過多次電視節目 。雅克2009年出版著作《當中國統治世界：中國的崛起和西方世界的衰落》。