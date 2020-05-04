李鵬之女李小琳以新身份露面：中國生命關懷協會代理事長

李小琳退出政壇後轉向社會非營利組織。（@青島晚報）

日前，消息披露，中國前總理李鵬之女李小琳以新身份亮相一場公開活動。

行知絲路研究院官方微信公眾號消息：2020年4月30日，行知絲路研究院校長李小琳應邀出席在北京舉行的中國生命關懷協會2020年第一次理事長工作會議。全員一致決定：同意雷志勇理事長辭去理事長職務，全國政協絲路規劃研究中心原常務副主席李小琳女士擔任協會代理事長，主持協會第三屆理事會全面工作。

據悉，中國生命關懷協會（Chinese Association for Life Care）是在全國人大常委會原副委員長彭珮雲、顧秀蓮倡導下成立並發展起來的全國性、非盈利性社會團體，獨立社團法人，其業務由國家衛健委主管。

2018年5月間，原任大唐集團副總經理、黨組成員的李小琳離開工作多年的電力領域。同年11月，行知絲路研究院成立暨陶行知國際教育基金會成立大會在中信國安第一城舉行。官方介紹稱，行知絲路研究院是為貫徹國家「一帶一路」國際化人才培養戰略，由陶行知國際教育基金管理委員會主席李小琳發起倡議成立併兼任校長。

該官網曾刊文稱李小琳帶出千億級企業，稱2019年12月16日，第七屆中國企業家發展年會在三亞拉開帷幕，絲路規劃研究中心執行主席、行知絲路研究院校長、中企會共同主席李小琳出席。當時李小琳稱自己曾經在電力行業深耕35年，「我與團隊帶領中電國際、中電新能源大力發展清潔能源、持續拓寬國際化發展道路，深入探索實踐國有企業現代企業制度建設、公司治理與規範運作，取得了一些成績」。