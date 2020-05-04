新冠肺炎｜蓬佩奧指病毒源於武漢實驗室　環時：請把證據拿出來

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）3日接受美國廣播公司電視網（ABC）專訪時表示，有「大量證據」顯示，目前肆虐全球的新冠肺炎源起武漢的實驗室。 中國官媒《環球時報》今天（4日）刊出題為《蓬佩奧撒謊更加「奮不顧身」了》的社評，抨擊蓬佩奧並沒有像他所言，擁有新冠肺炎病毒源自武漢實驗室的證據，並說蓬佩奧撒謊更加奮不顧身。

關於新冠病毒來源何處，中美兩國爆發激烈外交論戰。（Reuters）

社評籲請蓬佩奧把證據拿出來展示給全世界，「尤其是展示給他重點希望愚弄的美國人民」，並認為他拿不出那樣的證據，「他最清楚自己是在撒謊」。

文章認為，如果華盛頓真有證據，應當讓美國的研究機構和科學家出來說話，並說「雖無證據但是他們確信能夠把這個謊編圓，他們可以讓情報機構站出來，把一份詳盡報告公之於世。他們顯然這兩點都做不到，於是直接由蓬佩奧這個政客舉起話筒，對世界空喊『有大量證據』」。

社評批評美國政府以罕見的力度發動一場宣傳攻勢，「試圖把當前全球抗疫的清晰畫面攪亂」。文章說道：「抗疫的最大任務是控制住疫情，減少死亡，並且在此基礎上恢復經濟。美國政府在這兩方面做的都是世界上最差的之一，於是他們把病毒起源問題突出出來，試圖在美國大選逐漸臨近的時候重置輿論的注意力，為自己的不利地位翻盤。」

美國加州洛杉磯5月1日出現無視居家禁令與社交距離措施的示威者，他們要求政府重啟經濟。（AP）

社評認為，美國的科學家們沉默，國務卿等政治人物衝到指控武漢病毒研究所洩漏病毒的一線，「這當中的邏輯扭曲太明顯了。為了掩蓋這個大漏洞，蓬佩奧的招數就是攻擊中國共產黨和中國政治體制，煽動美國和西方一些人的對華政治敵意，以此削弱人們對他這樣做的反感，甚至明知道他在撒謊也不予以追究。」

文章說，所有這一切首先是為了配合美國大選，「蓬佩奧也算得上『奮不顧身』了，以犧牲自己的羽毛來保特朗普總統和共和黨的勝利」。

根據美國約翰斯・霍普金斯大學的統計，全球已有超過350萬人確診感染新型肺炎，美國成為全球最多確診及死亡個案的國家。截至香港時間5月4日下午1時32分，美國確診個案新增354‬個，累計增至1,158,041個，死亡個案新增8個，累計67,682個。痊癒個案為180,152個。美國已有約705萬人接受檢測。