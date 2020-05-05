新冠肺炎｜鍾南山列舉無症狀感染者4類型：寧願信其有不要信其無

新型冠狀病毒肺炎疫情持續，國家衛健委高級別專家組組長、中國工程院院士鍾南山周一（5月4日）晚與海外留學生進行視像對話，其中列舉了無症狀感染者主要有4種類型，又提醒凡是檢查到的無症狀感染者，人們需要「寧願信其有不要信其無」，對他們要適當隔離，保持一定的距離。

鍾南山提醒，凡是檢查到的無症狀感染者，人們需要「寧願信其有不要信其無」，對他們要適當隔離，保持一定的距離。（資料圖片）

鍾南山指出，內地現在大部分的境外移入患者都是無症狀感染者，無症狀感染者這個詞不見得是非常準確，主要有這些情況：

一、處於前驅期、潛伏期的無症狀感染者，一般是3到7天，這個時間內，患者沒有症狀，但是已經感染了，過了3到7天以後出現發燒咳嗽；

二、患者自己已有一些不舒服，經病毒檢測核酸呈陽性，屬於症狀非常輕的感染者。鍾南山指，這種類型的患者要特別注意自己的感受，例如近期不見得很高燒，但是特別疲勞，想睡覺，肌肉酸痛，鼻子咽喉也不太好，這就是症狀；

三、檢測出來呈陽性，經過一段時間以後還是沒有症狀。鍾南山指，這在內地一般還是要做隔離，要到定點醫院去隨訪。另外還要做血清抗體檢測。假如第2次檢測變成陰性，做了抗體也是陰性，那就不是無症狀感染者。假如做了第2次還是陽性，這就是無症狀感染者；

四、有非常少數的無症狀感染者，檢測出來的核酸都呈陽性，有的做了一個月都是陽性，沒有產生抗體，這種稱為「病毒攜帶者」，實際上可能並未感染，但攜帶病毒。

鍾南山又表示，凡是檢查到的無症狀感染者，人們需要「寧願信其有不要信其無」，對他們要適當隔離，保持一定的距離。因為新型冠狀病毒肺炎得了症狀前5天和後5天，是病毒最容易傳染人的時候，得病以後過了5天，病毒傳染性就下降了。

（綜合報道）