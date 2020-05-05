前重慶市長黃奇帆談疫情下六大謬論　逐一反駁全球化終結中國脫鉤

中國國際經濟交流中心副理事長、前重慶市長黃奇帆近日在內地微信公眾號《時事評論周刊》上撰文，指出當前新型冠狀病毒肺炎疫情下有六大謬論，分別為全球化終結論，中國脫鉤論、撤出中國論、戰爭論、甩鍋的問題、神化國外措施，並逐一提出反駁。

其中對於全球化終結論，黃奇帆指出其是一種謬論，是因為全球化並非個別政治家提出的理念，「全球化是一個歷史性的過程，整個人類從工業社會到現代化就是一個全球不斷一體化的過程」。當代工業社會最大的特點就是使世界各國的原材料資源互相配置，「你有礦物我有工業，你有農產品，我有市場，然後大家互相交換」。工業社會出現後至今百多年，就是主要表現在國家和國家之間的物質交換，資源優化配置。

黃奇帆認為，工業社會出現後至今百多年，就是主要表現在國家和國家之間的物質交換，資源優化配置。（中新社）

黃奇帆認為，全球化是投入產出、資源配置、規模效益成本約束下及引導下，由市場規則推動下形成，並非個別人士的意誌或個別民族的利益所擋得住，「所以說全球化終止論是不成立的，全球化是一個大趨勢」，「所以我認為現在說全球化終止，太短視太民粹主義了，或者說太把美國政客說的話當話，以為他們就能主宰一切，他們這麼說了世界就停擺了，世界就由他們決定了，世界根本不是這樣的」。

對於中國脫鉤論，黃奇帆指實際上美國要與中國脫鉤是困難的做法，因為數十年來中美不只是產業鏈，在產業結構、經濟結構、社會結構上都有互補，「（美國）要脫鉤，自己搞工業，勞動力都找不到」。黃奇帆表示，中國並非小國，「你把他一封閉就脫鉤了」。中國現時是世界30%的工業品、30%的貿易量，「整個來說與歐美與世界各個方面你中有我我中有你，實際上是脫不了鉤的」。

針對撤出中國論，黃奇帆指美國總統特朗普在3年前剛上任時就提出要重振美國工業，撤出中國，「三年下來了，在經濟風平浪靜的時候，搞操作還比較有能力的時候，基本上沒有什麼外國企業撤走，不管蘋果啊甚麼，都沒有撤走」。如今在新型冠狀病毒肺炎疫情之下，「還在運轉的企業把它關了，撤到美國去，幹活的人都沒有」。

黃奇帆指，首先的問題是重建工廠，「在中國如果投資了10億美元的一個企業，在美國把他造出來，15億、20億才造得出來，成本更高」。其次就是勞動力，美國並沒有足夠的勞動力，美國的勞動力有85%都在服務業，疫情期間就更少。第三就是基礎設施，黃奇帆認為，疫情過後，歐美國家估計要兩年時間才能恢復元氣，此外拉丁美洲、東歐、東南亞等新興市場本身都有不少問題，容易出現骨牌效應，故對跨國企業而言，未來一段時間最重要是保留現金、減少投資，「全球龍頭企業幾乎都認為，中國在復工中展現的管理能力，進一步驗證了它相對於其它的新興市場的制造業優勢：在封城之後僅僅兩個月內疫情受控，生產能力滿血復活，不論是紅黃編碼技術運用，還是體溫、口罩、食堂隔離等公共衛生管理，以及員工配合度，遠勝於其它潛在搬遷目的地」。

中國的復工復產進度良好，不少工廠已經重開。（中新社）

黃奇帆認為，上述的全球化終結論、中國脫鉤論及撤出中國論都是短視、意氣用事，「是從政治立場意識形態角度說的一些違反經濟規則的話」。

至於戰爭論、甩鍋的問題及神化國外措施，黃奇帆指美國在多地撤僑，結果就有聲音宣稱是要準備戰爭，實在是胡說八道。黃奇帆解釋有四大原因，一是財政問題，「這會兒，美國的錢救災花掉這麼多，再投資幾萬億，十萬億來跟中國打仗，神經病啊？！」第二是發動戰爭並不會有具體目的，第三就是核武大國之間均衡，「幾十年，年年有戰爭，打的都是沒有核（武器）的小國」。若然核武大國發生戰爭，「在這個意義上你毀滅我十次，我毀滅你五次，好像你比我厲害，實際後果一樣。所以這個也是不會的」。最後就是軍人的狀況，「軍隊這會兒一旦來一個新冠病毒生病，一船人都毀了」，第一次世界大戰後的西班牙流感就是例子，「打仗的部隊協約國也好、德國也好，對立的雙方士兵都不是打仗打死了幾百萬，而是瘟疫雙方各死了幾百萬」。

內地至今仍然視防疫為首要任務。（中新社）

甩鍋的問題方面，黃奇帆稱美國政府中的政客、議員，經常有一些類似言論，「他自己治理無能或者貽誤戰機，掉以輕心，病急亂投醫，搞出後果了，他把責任往人家頭上推，一會兒推給世界衛生組織，一會兒推給中國，一會兒也會推給歐洲」，只是他們轉移目標的概念，是為了競選需要。黃奇帆指，美國為當地疫情要求中國賠償，「這絕對是胡說八道，不成機理的、也立不了案的，叫做過過嘴癮，吸引了眼球，自己給自己打打氣而已」。

最後的神化國外措施，黃奇帆指比如會有中國專家認為美國的救市措施力度大，相反中國的政策力度較小，「殊不知，我們是合情合理、一步一步對癥下藥，精準施策」。黃奇帆認為，美國的措施是「狂轟亂炸，一步到位，有過之無不及」。黃奇帆認為，中美兩國國情不同，實際上中國的措施是出台一系列面向個人的補助補貼、稅費優惠措施；面向企業的資金支持、稅費優惠和政府采購政策，以及面向地方財政兜底「三保」等。

（綜合報道）