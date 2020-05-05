【觀察】AIT網上「聲援台灣入聯」　為何先發文再修改？

5月4日，美國在台協會（American Institute in Taiwan, 簡稱AIT）於官方Facebook刊文表示，「即日起至 WHA召開，我們每天都會分享貼文聲援台灣參加世界衛生大會，並支持台灣擴大公衛領域等國際參與」。然而，更耐人尋味的是，AIT一開始的推文還曾出現「聲援台灣加入聯合國」的字樣，歷經數小時後才修改，箇中過程頗耐人尋味。

事實上，早在5月1日時，美國駐聯合國代表團就在官方Twitter推文表示，聯合國的建立，就是一個接納所有聲音、歡迎不同觀點存在的場域，並促進人類自由，因此，禁止台灣踏足聯合國場域，實冒犯了台灣人和聯合國自身的原則。

美國相關部門的動作，引來北京的批判。國大陸駐聯合國代表團就表達強烈不滿，抨擊美國公然為台灣參與聯合國說項，嚴重干涉中國內政、傷害14億人民感情。

不過，細究美國駐聯合國代表團的推文，其中並沒有任何字句直接顯示美國支持台灣加入聯合國，有的只是聯合國少了台灣有違其價值的質疑；再者，美國、日本、甚至是加拿大或部分歐洲國家，對於台灣參加WHA或WHO，長期以來也都持正面態度，美日或許摻雜了地緣政治與國家利益的考慮，但歐洲國家則是議題導向優先，更有趣的是，這些國家往往都是口頭上支持，但實際的行動則付之闕如，台灣在其中，其實更該「如人飲水，冷暖自知」。

回過頭再看看AIT的推文，雖然初始版本寫着聲援台灣加入聯合國的字句，但過了一段時間後，卻又將相關字句刪除，對此，親綠台媒引述消息人士表示，這顯示美方廣泛支持台灣且浮上台面，報道還稱美方近期的表態是好進展，雖然「實質改變」是另個層次的事，至少美國出面主持「正義之聲」。

然而，若美國真心誠意替台灣發聲、又支持台灣加入聯合國，為何AIT還需要修改內文？明明白白地將其認為該說的話展現給眾人看有何問題？

例如，台媒報道稱美方「表態」是好進展，實質改變則是另一層次，但美方的表態早已非一天兩天，這兩三年來一直如此。美國還通過了諸如《台灣旅行法》（Taiwan Travel Act）、《台北法案》（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act）等「友台」法律，但真正落實的成果又有幾分？至少截至目前為止，許多願景仍只是願景、停留在看得到卻吃不到的窘境中。

更需注意的是，即便美中之間存在許多隔閡，但美國真的會因此無保留地站在台灣這邊嗎？如同美國副國家安全顧問博明（Matthew Pottinger）所言，美國無意尋求對大陸提出懲罰性措施，特朗普一直希望持續推動與北京維持互惠公平的關係，在雙方簽署第一階段貿易協議後，特朗普期盼看到中國大陸停止討價還價的行為。以此觀之，美國的國家利益仍舊在其他事務之上，即使美台享有共同的民主自由價值，但有國家利益的存在，其他最多都只能排第二。