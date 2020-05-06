新冠肺炎｜崔天凱接受央視訪問　政論公眾號「牛彈琴」剖析細節

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情持續，中國駐美大使崔天凱周二（5月5日）接受央視《新聞1+1》訪問時表示，最早報告病例的地方，不一定就是病毒產生的地方。 具有官方背景的內地政論公眾號「牛彈琴」就專訪發文，解讀崔天凱的言論，並指出值得關注的細節。

據早前報道，崔天凱說，現時在美國和歐洲都有早於武漢病例的發現，而背後的原因需要科學家來解決，很多科學家也認為，最早報告病例的地方不一定是病毒產生的地方。他強調，關於病毒來源，科學界普遍看法是，病毒是自然界產生的，並不是從實驗室出來的，各方應該相信事實，相信科學。

中國駐美大使崔天凱周二（5月5日）接受央視《新聞1+1》訪問。（網絡圖片）

至於美國一些官員對中國的指責，崔天凱稱，可能世界上總有一些人所處的位置比較高，但並不意味著其智商、情緒智商也很高，這不一定成正比。

「牛彈琴」的文章指，崔天凱的言論有各種細節，比如主持人白岩松指美國的一位市長自稱自己在去年11月份以為得了流感，但查抗體發現了是新冠肺炎的抗體。崔天凱回應稱：「美國每天各種各樣的新聞很多，包括假新聞也不少。」所以，不是所有美國新聞都是大新聞，大家也不必太當回事。崔天凱還有這句話：「很多人之前以為武漢最早發現病例，現在情況也有了變化，在美國和歐洲都發現了更早的病例。」這是指證據越來越多，情況在發生變化。所以，一切才順理成章，更要相信科學，相信事實。

白岩松指美國政治界人士稱有證據顯示病毒是武漢實驗室出來的。文章指，崔天凱談到了武漢病毒研究所時這句話尤其內涵豐富：「世界其他地方還有一些實驗室，並不像武漢病毒研究所這麼公開，這麼搞國際合作的，還有一些實驗室有很大的神秘感，是不是一塊調查調查，查個水落石出。」

文章分析指，這涉及到議題設置，顯然在當前的國際輿論環境下，如果中國只是解釋這個實驗室沒問題，不用調查，那某些人可能聲音更響亮：「你看，中國拒絕調查」；那這樣，大家一塊調查調查，包括對那些國家的神秘實驗室。這是以退為進的思路。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室，疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。（網絡圖片）

文章最後指，崔天凱最有內涵的話是「世界上總有些人所處的位置很高，但他的智商情商不一定與之成正比。」外交語言有外交語言的特點，辱罵和恐嚇決不是戰鬥，綿裏藏針，甚至有時都不用點名，對方也拿不到任何把柄。人情留一線，日後好相見。說破了，就沒意思了。作為資深的外交人士，崔天凱深諳此道，甚至可以說是爐火純青。

（綜合報道）