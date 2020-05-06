人民日報「鐘聲」再批美：《聖經》愛人如己掛嘴邊　實則自私冷血

新冠肺炎席捲全球，美國多次指責中國沒有及時公開透明地披露疫情，有美方官員要求中國為此承擔責任。 官媒《人民日報》5月6日（周三）署名「鐘聲」發文批評美國空喊「愛人如己」， 實則自私冷血，這是「鐘聲」連續第7日發文批評美國。據了解，「鐘聲」是「中國之聲」的簡稱，《人民日報》以此為筆名發表國際評論。

新型肺炎：美國國務卿蓬佩奧（左）等政客多次抨擊中國。（AP）

《人民日報》5月6日「鐘聲」的文章題為《空喊「愛人如己」 實則自私冷血——造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（六）》。文章指美國一些政客及其跟風者，《聖經》箴言「愛人如己」掛在嘴邊，幹的卻是冷血無情之事。他們誹謗中國捐款是「慷慨政治」，專家馳援是「地緣擴張」，物資支持是「口罩外交」，其內心之偏狹、操弄之惡劣，令人錯愕。

文章又指，美國無視世衛組織預警，舉措不力、貽誤戰機，導致疫情在美國大爆發，面對追責一味「甩鍋」，一甩中國、二甩世衛、三甩移民。對外，他們無視抗疫急需，加大制裁伊朗、敘利亞、委內瑞拉等國，以荒唐的說辭警告各國不要接受古巴抗疫醫療隊。世衛組織是協助各國抗疫的重要國際機構，美國卻不惜以「斷供」、「退群」相威脅，甚至蠻橫地要求撤換由各國選舉產生的世衛組織領導人。其所作所為，哪裡有「愛人如己」的影子？

這是「鐘聲」連續第7日發文批評美國。5月5日的文章題為《懷疑中國病亡率純屬政治化的臆測——造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（五）》，5月4日的文章題為《漠視「生命至上」何談人權——造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（四）》，5月3日的文章題為《追責索賠鬧劇是文明之恥─造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（三）》，5月2日的文章題為《「甩鍋」豈能拯救生命─造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（二）》，5月1日的文章題為《污名化是危險的「政治病毒」─造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義（一）》，4月30日的文章題為《這樣的拙劣表演還要持續多久？》。