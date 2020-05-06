新冠肺炎｜崔天凱：逢中必反背後是骯髒政治　企圖把中美推向脫鉤

中國駐美大使崔天凱當地時間5日（周二）在《華盛頓郵報》網站發表署名文章，表示怪罪中國不能結束疫情，又指「逢中必反」背後是骯髒政治，反映一小撮人企圖轉移民眾注意力，追逐狹隘政治利益，令中美關係脫鉤，因此是時候結束指責遊戲。

中國駐美大使崔天凱5月5日接受央視《新聞1+1》訪問，表示最早報告病例的地方，不一定就是病毒產生的地方。（網絡圖片）

文章指，「逢中必反」派認為中國必須是錯的，這無關事實。他們抨擊中國斷然封城封省是中世紀的做法，「專制」中國又在侵犯人權。他們把中方始終公開、透明、負責任地向國內外通報疫情，說成是在傳播虛假訊息和宣傳活動。他們還動輒撻伐中國的政治體制，總想把火引向中國共產黨。

文章指，當中國抗疫努力取得積極成效、中國境外確診病例數和死亡數卻無上升時，他們隨即改口，無視中方為應對這一種全新的病毒所做的積極努力，指責中國沒有及時提出預警，隱瞞實際感染數量，一些人還叫囂著要向中國追責、索賠。

文章又指，從目前掌握的情況看，已知的第一個新冠肺炎病例發生在武漢，這只能說明武漢是病毒最早的受害者。要求受害者賠償荒唐至極，也挑戰了人道精神。

文章指，怪罪中國不能結束這場疫情。相反，「逢中必反」將把中美推向脫鉤，貽誤合作抗疫的努力，以及後續恢復經濟增長、應對其他全球性挑戰的合作。這麼做，美國從中得不到任何好處。文章最後指，是時候結束指責遊戲了。中美之間亟待修復互信，把力用到合作抗疫上來。