【虎門大橋】地標建築兼旅遊景點　常塞車數小時遭諷「停車場」

連接廣州市南沙區與東莞市虎門鎮的虎門大橋周二（5日）下午發生異常抖動，隨後被封閉。經專家組判斷，大橋振動是「渦振」現象，不影響後續使用的結構安全及耐久度。但截至周三（6日），大橋仍有持續振動。 虎門大橋建於1992年，耗資30多億（人民幣．下同），1997年正式開通。根據2016年數據，虎門大橋的日通車量高達16.9萬輛。大橋造型體現「長虹臥波」、「牽手兩岸」的意象構思，與鴉片戰爭時期的虎門炮台遺址遙相呼應，成為東莞市地標建築及旅遊景點。 虎門大橋是汽車從廣州直達東莞的最主要方式，也是港人自駕遊或乘搭直通巴返鄉常會經過的路段。大橋常年負載嚴重，頻繁且冗長的擁塞令人詬病，尤其是每到節假日，就會引發網絡上一片哀嚎，也遭諷為「停車場」，有不少旅客被車流「勸退」。

虎門大橋位於珠江獅子洋之上，為珠江三角洲地區環線高速公路南部聯絡線（原莞佛高速公路）的組成部分，於1997年6月9日建成通車；於1999年4月20日通過竣工驗收。大橋東起東莞市太平立交，上跨獅子洋入海口，西至廣州市南沙立交；線路全長15.76千米，主橋全長4.6千米；橋面為雙向6車道高速公路，設計速度每小時120公里。

▼ 虎門大橋周二（5日）發生振動

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虎門大橋是集多處橋隧為一體的群體工程，全路段共有23座大小橋樑（包含3座特大橋）、3座隧道、2座大型互通立交橋和1座大型收費站。大橋的收費期限從1997年7月1日起至2029年5月，按汽車類別和行駛區間每次收費10至140元不等；大橋已於2005年12月19日撤銷主路收費站，納入廣東省高速公路聯網收費範圍。

地理條件惡劣 建造難度高

珠江獅子洋河道是中國華南地區最大的國際航道，虎門大橋建設期間和建成營運均要解決萬噸級輪船的安全通航問題。大橋地處珠江入海口，為颱風、雷暴等惡劣天氣多發區域，水位地質條件複雜，大橋防腐蝕要求極高。大橋途經清末古戰場炮台遺址，大橋選址、施建需保護當地文物，橋樑建築造型需協調景觀。大橋的大跨徑懸索橋是柔性結構，因所在地區氣候炎熱，鋼橋面鋪裝層溫度最高可達70攝氏度，對鋪裝材料溫度適應性要求較高。

虎門大橋建設期間，中國的大跨徑現代懸索橋技術還處於空白，沒有現成的施工技術標準和設計規範，諸如懸索橋的設計、抗風穩定、大型鑄件的製造、簿板超寬型加勁鋼箱梁的製作與銲接、大型施工專用設備、施工架設 、施工控制等都需要靠中國團隊自主設計、解決。

虎門大橋每逢時節都會塞車。（網絡圖片）

由於虎門大橋承載多個地級市的陸路運輸，廣州、深圳、珠海、惠州、中山、佛山等市的運輸貨車，以及要前往各地的私家車、客車等都從這裏經過，根據統計，節假日塞車時間達8小時之久，大型節日則有機會塞超過1日。2019年雖開通南沙大橋，但仍未有效紓解虎門大橋的塞車問題。

（綜合報道）