新冠肺炎︱中金談「兩會」5大看點：可能淡化「階段性增長目標」

日前，十三屆全國人大常委會第十七次會議決定，十三屆全國人大三次會議將於今年5月22日在北京召開。政協第十三屆全國委員會第三十五次主席會議建議，全國政協十三屆三次會議於今年5月21日在北京召開。 據《第一財經》報道，中金公司發布報告稱，兩會期間應主要關注5大看點，指出疫情防控常態化下謀發展可能是核心議題之一；另也包括「六穩」、「六保」背景下的經濟發展目標，短期、長期政策組合釋放內需潛力，改革舉措促創新與升級，以及「十四五」規劃的方向。

內地進入疫情防控常態化，在防控疫情的同時也要恢復發展經濟。（資料圖片）

中金指出，首先，疫情防控常態化下謀發展可能是核心議題之一。外防輸入壓力仍大，且需要防範今年秋冬季的「二次爆發」風險。預計「重大疫情防控」、疫情防控常態化下如何謀求發展可能成為核心議題之一。不久前召開的政協主席會議提出將就該議題「建真言、謀良策」。

第二是「六穩」、「六保」背景下的經濟發展目標。4月中旬的政治局會議首次提出保居民就業、保基本民生等「六保」目標，今年的階段性增長目標可能會相應淡化。預計今年政策重點在考慮全球經濟仍在加劇下行、主要國家普遍經濟負增長的客觀背景下，落實扶貧目標、保民生、確保就業穩定等方面。

其三是短期、長期政策組合釋放內需潛力。4月9日發改委及國務院分別發布有關進一步城鎮化及要素市場改革的文件，推進要素市場改革來助力城鎮化升級。中金認為，今年市場可能會關注周期性政策的力度及具體舉措，包括貨幣、財政、產業政策的組合，特別是財政赤字、特別國債、地方專項債等的規模，是否還有進一步的減稅降費舉措等。

中金談到，「兩會」看點包括改革舉措以加快產業升級和提升自主創新能力。（資料圖片）

第四是改革舉措促創新與升級。提高發展品質、外圍環境變化都在緊逼中國加快產業升級、提升自主創新能力。中國近年在資本市場、教育體系等領域做出改革以培養創新能力、鼓勵創新，鼓勵長期資本的形成支持實體經濟創新升級，如科創板的設立及創業板的註冊制改革、不動產信託基金的引入、高考制度的改革等。

第五是「十四五」規劃方向。今年是「十三五」規劃的收官之年，也是「十四五」規劃的醞釀之年，預測在兩會期間的政策討論會涉及到「十四五」規劃的制定。中金預測，「十四五」規劃相比「十三五」規劃既有一定的延續性，如進一步轉型升級、提高發展品質、生態環保等方向，又需要針對新的內外部環境作出調整，例如在新的內外形勢下更加重視內需、挖掘內需潛力，進一步加快轉型升級、培育自主創新能力等。

（第一財經）