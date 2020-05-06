遭中紀委嚴詞通報　秦光榮背後神秘富商蘇洪波浮出水面

中紀委近期發佈案件警示錄，其中提到，雲南商人蘇洪波以政治掮客的身份遊走政商之間，和落馬的原雲南省委原書記秦光榮、白恩培等人均有往來，雲南一些官員以能攀上他為榮，中紀委《中國紀檢監察報》斥他「嚴重污染和破壞了雲南政治生態」。

中紀委5月6日通報指，蘇洪波刻意營造自己來頭大、靠山硬、關係廣等身份背景，在兩任雲南省委原書記白恩培、秦光榮在任期間左右逢源，被二人奉為座上賓。

通報稱，蘇洪波善於鑽營和投機，是典型的政治投機倒把者，對雲南官員影響非常大，對雲南政治生態造成嚴重破壞。「他通過充當政治掮客，撈取政治資本，獲取一些雲南官員的信任，把政治資本和政治外衣轉化為攫取經濟利益的資本，進而把手伸向經濟領域，而一些雲南官員則成為他獲取利益的棋子、工具。」

據悉，蘇洪波最早是在雲南省計劃委員會培訓中心擔任接待科科長，認識雲南省委原常委、秘書長曹建方。之後，蘇洪波成為商人，結識了白恩培：2003年兩會期間，時任雲南省委書記白恩培邀請官員吃飯，與蘇洪波相識。此後，白恩培認為，蘇洪波關係廣、有人脈，能幫上自己，就和蘇洪波越來越熱絡。

而在描述與秦光榮的交往時，蘇洪波說自己並不主動：「吃飯都是他（秦光榮）主動安排的。他讓曹建方安排我吃飯，我來了，他都要來陪我散散步，每天都陪我散散步。」

秦光榮落馬後交代自己罪行。（央視截圖）

據中紀委披露，秦光榮擔任省委書記後，對蘇洪波既忌憚畏懼又討好拉攏。秦光榮曾主動向蘇洪波表示：「你有什麼合適的人可以推薦過來」「要換屆了，你只管說」。蘇洪波亦曾通過秦光榮違規獲取工程建設項目；向重點資源領域等推薦、安插幹部，獲取這些領域的工程建設項目等。

中紀委通報指，為了取信于雲南幹部，蘇洪波奔走北京和雲南兩地，刻意營造自己來頭大、靠山硬、關係廣等身份背景，把自己包裝成手眼通天、法力無邊、無所不能的人物，一副神龍見首不見尾、神神秘秘的樣子；他借勢而上，抓住白恩培、秦光榮不軌之念、不軌之思，故布迷陣，在兩任省委書記在任期間左右逢源，被奉為座上賓。

此外，秦光榮曾在懺悔錄上曾提到蘇洪波。秦光榮稱，「我擔任省委書記後，不僅沒有處理他，反而看重他所謂的關係背景，對其既討好拉攏又忌憚畏懼，在一些官員問題上也聽從他的意見，姑息縱容蘇洪波繼續狐假虎威，助長了蘇洪波的囂張氣焰和狂妄行為。」

2019年9月26日，秦光榮被開除黨籍。2019年10月9日，秦光榮被提起公訴。同年的雲南省委全會重點關注肅清秦光榮、白恩培等流毒影響的問題，全會指出，秦光榮集政治蜕變、信仰迷失、經濟貪婪、生活腐化於一身。而同被提及的白恩培於2016年10月被判死緩，審理查明，白恩培直接或者通過其妻非法收受他人財物超2億人民幣。