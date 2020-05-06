【新冠肺炎】多國最早感染時間疑提前　中方：源頭須由科學家判斷

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐，近日美國、法國、意大利等國均有專家指出，最早的病例感染時間有所提前。世衛周二（5日）亦呼籲各國調查任何其他早期疑似病例。 對此，中國外交部發言人華春瑩今天（6日）在例行記者會表示，病毒的溯源工作十分複雜，最初的病例到底出現在哪裏、到底何時算首宗病例，科學家和疾控專家還未得出確切結論。

中國外交部發言人華春瑩。（資料圖片）

華春瑩指出，上述工作還在進行，必須交由科學家和專業人士去研究和追溯，並基於科學和事實，就病毒溯源和傳播路徑作出判斷，以便人類今後能夠更好應對此類重大傳染性疾病。

近日有多項研究指出，多國出現早期新冠肺炎確診病例的時間提前。美國新澤西州貝爾維爾市長梅勒姆（Michael Melham）4月30日表示，自己在2019年11月就已感染新冠病毒。檢測結果也顯示，他已擁有新冠病毒抗體。據悉，梅勒姆所提到的感染日期，比美國1月20日報道首例新冠病毒確診病例早了兩個多月。

新冠肺炎疫情仍在中國以外多國持續肆虐，圍繞着病毒溯源的諸多疑問還有待解答。（新華社）

目前全球確診數量居第三位的意大利，有醫生稱，2019年10月至12月就看到新冠病毒，因此這種病毒已存在很長時間。意大利醫生雷穆西（Giuseppe Remuzzi）表示，這意味着在知道中國的疫情爆發前，病毒至少就已在意大利的倫巴第北部地區傳播。

此外，法國巴黎阿維塞納醫院（Avicenne hospital）重症科主管科昂（Yves Cohen）表示，法國至少在2019年12月底就已出現新冠肺炎確診病例。

自疫情爆發以來，病毒溯源備受外界關注。對於新冠病毒來自武漢實驗室的說法，世衛表示，並未收到美方稱病毒來自武漢病毒研究所的相關證據，從世衛的角度來看，此言論是推測性的。此外，美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）發表文章稱，該病毒是自然產生；美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）亦表示，該病毒的基因證明它是從動物傳染給人，而非來自實驗室的人工改造。

中國外交部亦曾多次回應稱，世衛負責人已多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生，又強調世界上很多知名醫學專家都認為，實驗室泄漏等說法毫無科學依據。

（綜合報道）