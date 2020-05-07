【全國兩會】台學者：兩岸對立嚴重，政府報告或對台更強硬

4月29日，大陸官方宣布因新冠肺炎疫情延宕多時的兩會（政治協商會議與全國人民代表大會，政協與人大）將於5月21日及5月22日召開。中共在兩會期間發佈的政府工作報告，往往也會涵蓋對台重要方針，例如2019年時就將「習五點」納入其中，再加上兩岸關係依舊低迷，北京會釋放出什麼訊息頗受兩岸人士關注。 有台灣學者表示，若大陸的政府工作報告對台部分有添加新的內容，調子只會更硬，不會更軟。

台灣亞太和平研究基金會首席顧問、淡江大學大陸所教授趙春山，即在台灣網媒「美麗島電子報」撰文表示，今年的兩會接續着蔡英文5月20日就職演說後召開，「顯示中共對蔡的講話關注，但不抱期待」。趙春山稱，兩會涉及對台灣的相關論述，不會是即席創作，因此不能將其視為對蔡英文講話的回應。

淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山。（網絡圖片）

趙春山說，兩岸關係因受新冠肺炎疫情之影響，已出現彼此官方對立、民意互相對撞的惡性循環。他強調，兩會中的對台政策部分，仍將會以習近平在十九大的報告，以及在「告台灣同胞書」四十週年的講話（習五點）為主軸。趙春山強調，以當前的形勢來看，若大陸的政府工作報告對台部分有添加新的內容，「調子只會更硬，不會更軟」。

此外，本次兩會亦是香港反修例以來中共所召開的首次重要會議。趙春山認為，反修例因疫情關係停歇了三個多月，但核心問題仍未解決。他重申，香港的主權移轉是既成事實，北京在處理香港問題時應比處理兩岸問題簡單。因此，兩會在涉及香港的部分預料仍將是舊調重彈，諸如強調依法處理動亂的決心、重申北京對香港的主權，以及反對外部勢力介入等。

事實上，大陸政府工作報告中的對台部分，常緊跟着兩岸關係的發展做出調整。例如，在2000年時，報告強調「將一如既往地堅持和平統一、一國兩制的基本方針和江澤民主席提出的八項主張，繼續努力做好發展兩岸關係、推進祖國和平統一的各項工作。我們對任何損害中國主權和領土完整，推行兩國論和台灣獨立等嚴重分裂活動，決不會坐視不管。我們重申，一個中國的原則是和平統一的基礎和前提。我們願意在這個原則基礎上，進行海峽兩岸的對話與談判，什麼問題都可以談」。

2000年時，大陸總理朱鎔基在兩會上的對台強硬談話。（AFP）

從該次報告的內容中可看到，此乃針對李登輝於1999年提出的「兩國論」做出反擊，希望即將舉行的台灣大選能受到影響。時任國務院總理朱鎔基甚至在人大的中外記者會上疾言厲色稱「不管是誰，只要搞台灣獨立，就沒有好下場」、「切莫一時衝動，以免後悔莫及」、「還有三天，世事難測，台灣同胞你們要警惕啊！」等言論。不過，最終民進黨籍的陳水扁卻意外當選。

2000年—2008年，大陸政府工作報告中的對台政策，多將反「台獨」、堅持「一個中國」等剛性言論作為主軸；而在兩岸關係較密切的2008年到2016年，則是以推動兩岸交流、推展兩岸各方面的合作、增進彼此互信等柔性語言居多。