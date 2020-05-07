新冠肺炎︱新華社「四問美國政客」：是否應為隱匿疫情承擔責任？

官方《新華社》發文稱，美國一些政客妄圖以拙劣把戲混淆視聽，此類行徑非但不能把其自身責任推乾淨，反而欲蓋彌彰、越抹越黑。 文章以「四問美國政客」為題，稱國際社會現在對美國有很多問號，「急於推責『甩鍋』的美方政客，不妨先回答清楚幾個問題。」

文章反問美國，「是否應為隱匿疫情承擔責任？」圖為一張提醒人們保持社交距離的標識張貼在美國海邊一條步道旁。（中新社）

文章首先反問美國，「是否應為隱匿疫情承擔責任？疫情到底最早是什麼時候在美國出現的？去年席捲美國的所謂『流感』中到底藏了多少新冠肺炎病例？美方為何對其在全球建立的生物實驗室的功能、用途、安全係數等關鍵信息三緘其口？美方能否邀請世衛組織和各國專家去調查一下？」

文章反問，美國「是否應為疫情蔓延承擔責任？儘管有來自世衛組織和中國的及時預警，自稱擁有世界最好醫療條件的美國，為何確診病例與死亡病例數字全球最高？美方一向標榜言論自由，為何屢次『禁聲』疾控專家？」

文章反問，美方為何接連給世衛組織羅織罪名，動輒以「退群」「斷供」相逼。（中新社）

「是否應為疫情蔓延承擔責任？」

文章又反問道，「是否應為漠視生命承擔責任？美方以世界人權衛士自居，為何在疫情肆虐之時加大對伊朗、委內瑞拉等國製裁，以荒唐說辭警告各國不要接受古巴抗疫醫療隊援助？為何不顧病毒擴散風險，加快向拉美遣返『非法移民』？面對富人優先檢測惹出的爭議，為何能輕描淡寫地說出『可能這就是人生』？」

文章再問，「是否應為攪局承擔責任？緊要關頭，美方為何接連給世衛組織羅織罪名，動輒以『退群』『斷供』相逼？為何頻頻『截和』他國防疫物資？為何企圖買斷別國企業研製的新冠病毒疫苗所有權？」

文章結尾道，請美方政客如實回答，「給世人一個交代。」

官媒連日批評美國

值得一提的是，內地官媒近期連日發文批評美國。其中，《人民日報》署名「鐘聲」文章，已連續一周斥責美國，包括批評美國空喊「愛人如己」， 實則自私冷血；造謠中傷「中國抗疫」有悖國際正義等。

此外，《環球時報》亦批評美國國務卿蓬佩奧「撒謊成性」，央視《新聞聯播》逾5次點名痛批蓬佩奧。