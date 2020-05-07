【新冠肺炎】央視：美政客自殘式造謠暴露施政無能　國家形象崩塌

美國總統特朗普（Donald Trump）和國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）近日先後聲稱，有「大量證據」證明新冠病毒源自武漢病毒實驗室。官媒央視《新聞聯播》已經連續多日炮轟，今天（7日）繼續播發文章，稱美國政客的自殘式造謠已淪為粗俗的「脫口騷」，暴露了施政無能，令國家形象崩塌。

文章指出，在當前多國疫情趨緩、民眾生活逐漸重啟之際，全球唯一超級大國竟還每日新增超過2萬宗病例，令人扼腕嘆息。

中國的復工復產進度良好，不少工廠已經重開。（中新社）

文章批評，華盛頓的政客們置危急疫情於不顧，把每一次在公眾面前的亮相當作謀取政治私利的秀場，以形形色色的自殘式造謠、「甩鍋」表演，向世界展示了一場又一場充滿欺詐與無賴的粗俗「脫口騷」。其中最具反智主義是「病毒源自武漢實驗室」及「與中國脫鉤」兩種謠言謬論，違背科學規律且不尊重經濟規律。

文章續指，美國現在成為全球確診病例與死亡病例最多的國家，一季度經濟創下2008年國際金融危機以來最大跌幅，報告顯示4月就業人數減少2023.6萬人，超過2008年國際金融危機期間失業總人數的兩倍。

在中國爆發新冠肺炎疫情後，納瓦羅曾發表過關於中美貿易談判的強硬言論。（Reuters）

指美國與華「脫鉤」近乎「自殺」

文章進一步指出，但以納瓦羅、庫德洛等白宮顧問竭力慫恿美資撤離中國，煽動「中美經貿脫鉤」，甚至提議美國政府考慮為美企撤離中國部分「埋單」。路透社近日援引多名知情官員的消息稱，美國政府正在加速推進一項將中國移除全球工業供應鏈的計劃。其瘋狂程度已近乎自殘的最高形態——自殺。

文章又指，現實是近期多間美企紛紛擴大在華投資經營布局。「明明已被事實打臉腫得不成樣子，華盛頓的某些政客卻依然硬着頭皮在賣力表演。他們或許太渴望把「甩鍋」中國當成轉移國內矛盾、維護其私利的救命稻草了。」

文章最後表示，美國的「甩鍋」大戲早已被嚴重「劇透」，政客們的「脫口騷」演得愈賣力，愈會暴露出其施政之無能。「美利堅正在失去的，不僅僅是一個個鮮活無辜的寶貴生命，還有政客們『自殘式攻擊』所帶來的國家形象崩塌。入戲太深的美國政客們，該歇一歇了！」

（央視《新聞聯播》）