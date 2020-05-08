中紀委《求是》發文　再定性周永康令計劃「政治野心家、陰謀家」

中共近日再提反腐工作。刊載於中共黨媒《求是》雜誌最新一期的文章《把「嚴」的主基調長期堅持下去》在總結中共十八大以來的反腐鬥爭時，再提定性周永康、令計劃為政治野心家。 值得注意的是，作者署名是「鍾紀言」是中紀委研究室諧音化名。

文章稱，要自覺以習近平十九屆中央紀委四次全會上重要講話精神為指引，增強「四個意識」（政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識）、堅定「四個自信」（中國特色社會主義道路自信、理論自信、制度自信、文化自信）、做到「兩個維護」（堅決維護習近平總書記黨中央的核心、全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導），堅定穩妥、穩中求進，以永遠在路上的堅韌執著，把「嚴」的主基調長期堅持下去，堅定不移從嚴管黨治黨，不斷鞏固發展反腐敗鬥爭壓倒性勝利。

文章中提到，堅持黨的領導，首先是堅持黨中央權威和集中統一領導，這是黨的領導的最高原則。文章提及，中共近年來嚴明黨的政治紀律和政治規矩，「嚴肅查處周永康、令計畫等政治上的野心家、陰謀家……堅決糾正『兩個維護』上存在的溫差、落差、偏差，確保全黨上下令行禁止、步調一致向前進」。

關於周永康和令計劃的定性，2016年1月的中紀委十八屆六次全會通稿曾指出，「黨中央嚴肅查處周永康、令計劃違紀違法案件，消除了黨內重大政治隱患」；中紀委2017年10月向中共十九大所作的工作報吿中，曾表示「周永康、孫政才、令計劃等人嚴重違反黨的政治紀律和政治規矩，政治野心膨脹，搞陰謀活動」。