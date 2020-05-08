統計局公布首個大督察結果　山西省防範及懲治統計造假體系不健全

國家統計局早前組成11個統計督察組，在去年10月下旬至11月下旬開展第一輪統計督察，分別到9個省、自治區和2個國務院部門督察。 及至本周四（7日），統計局向山西省反饋了統計督察意見，指該省防範和懲治統計造假、弄虛作假體系尚不健全。

樓陽生自去年11月擔任山西省委書記。 （資料圖片）

據微信公眾號「政知道」報道，在5月7日的反饋會議中，山西省委書記樓陽生，省長林武，省委常委、副省長胡玉亭悉數在場。督察組反饋的問題包括：推動學習習近平總書記關於統計工作重要講話指示批示精神不夠深入；防範和懲治統計造假、弄虛作假體系尚不健全；統計立法工作滯後，對統計法治工作的監督「缺位」；統計違紀違法行為在一些地方、部門仍然不同程度存在。

據山西傳媒透露，這次督察還發現了問題線索，且已移交山西省委、省政府依紀依法處理。督察組建議，切實推動統計違紀違法責任單位和責任人問責追責到位。「認真做好統計督察中發現的統計違紀違法問題的查處，確保整改徹底、措施精准、成效明顯。」

樓陽生表示，會扛起防範和懲治統計造假、弄虛作假的政治責任，以有力措施和嚴格標準抓好整改落實，對統計違紀違法單位和責任人要依法依規依紀嚴肅問責。報道則稱，整改情況要在3個月內，向國家統計局反饋，並向社會公開。

國家統計局第7統計督察組去年對山西開展督察，組長是發改委副主任兼統計局局長寧吉喆。（中新社）

「政知道」分析稱，外界普遍認為，統計督察劍指統計數據「注水」。根據黨中央、國務院授權，國家統計局組成11個統計督察組，在2019年10月下旬至11月下旬開展第一輪統計督察，分別到吉林、寧夏、四川、雲南、安徽、江蘇、山西、遼寧和河南和交通運輸部和文化旅遊部督察。國家統計局稱，此舉是要「切實保證統計數據質量，為真實準確反映全面建成小康社會進程提供統計保障」。

目前山西是公開報道中首個被反饋的省份。2019年10月24日至11月5日，國家統計局第7統計督察組對山西開展統計督察，組長是國家發展改革委副主任兼國家統計局局長寧吉喆。

實際上，從架構上來看，這輪督察國家統計局領導全員出動。除寧吉喆以外，還有4位副局長擔任統計督察組組長，每人督察兩個地方。至於這輪大督察還發現了什麼問題，未來仍有待消息通報。