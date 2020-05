【新冠肺炎】中美就新冠病毒源頭不斷交鋒　揭秘武漢P4實驗室

新冠肺炎(COVID-19)疫情2019年底在武漢爆發隨後蔓延全球,疫情肆虐之際,美國不斷指責中國是病毒的起源國,而中國科學院武漢國家生物安全實驗室(武漢P4實驗室)近日成為中美激烈交鋒的中心。

疫情在全球爆發後,美國成為疫情的重災區。美國總統特朗普(Donald Trump)多次堅稱,他已經看到證據,顯示新冠病毒是從武漢P4實驗室泄露出來的。

新冠肺炎疫情在全球爆發之際,美國不斷指責中國是病毒發源地。(新華社)

美國不斷指責 劍指武漢P4實驗室

隨着疫情的蔓延,中美關係迅速緊張。2020年3月11日,美國眾議院委員會針對美國疫情舉行了一場聽證會,美國疾病控制與預防中心主任雷德菲爾德(Robert Redfield)回應提問時稱,美國確實有原本診斷為患流感,但實際卻因感染新冠肺炎而死亡的情況。

次日,中國外交部發言人趙立堅在推特(Twitter)上轉載了《環球時報》推特的相關視頻,並用中文、英文分別發出兩條配文,指責美國隱瞞疫情真相,並指出可能是2019年10月到武漢參加2019年世界軍人運動會的美國軍人把病毒帶到了武漢。

中國外交部發言人趙立堅3月12日於Twitter指出,「可能是美軍把疫情帶到了武漢」,「美國欠我們一個解釋」。(Twitter截圖)

3月17日,特朗普在推特上表示,美國將支持受疫情影響的行業,其中將病毒稱為「中國病毒」。

此後,特朗普多次使用「中國病毒」一詞,並被指責涉嫌種族主義並助長歧視。特朗普回應稱「這一點也不種族主義,(因為)病毒來自中國」(It's not racist at all, no, not at all. It comes from China.)。3月18日,特朗普在白宮記者會上表示,中國發布虛假的信息,污衊美國軍人把病毒傳到中國,因此使用「中國病毒」一詞「以正視聽」。

他表示會使用這一詞語是因為這是病毒的來源地,病毒確實來自中國,所以「中國病毒」毋庸置疑是一個非常準確的用詞。同時他堅持聲稱這並不牽涉種族歧視。

3月19日,特朗普在白宮出席疫情記者會時,再次使用「中國病毒」一詞來稱呼。《華盛頓郵報》攝影記者博茨福德(Jabin Botsford)拍攝到其講稿上的「Corona Virus」(新型冠狀病毒)中的「Corona」被劃掉並改成「Chinese」。

特朗普講稿上「新型冠狀病毒」一詞被刪,並改寫成「中國病毒」。(資料圖片)

3月23日,特朗普在推特表示,新冠病毒在美國的傳播不是亞裔美國人的錯。次日,他在接受霍士新聞頻道採訪時表示,決定不再稱新冠病毒為「中國病毒」。

然而,在4月30日,特朗普再次表示,中國可能是由於某種可怕的「錯誤」,而將引發新冠肺炎疫情的病毒傳播給世界,甚至暗示中國釋放病毒可能是故意的。

特朗普稱,他已經看到了支持這一理論的證據,即病毒的起源是位於中國武漢P4實驗室。

當記者追問特朗普究竟看到了什麼證據,讓他高度相信病毒來自武漢P4實驗室時,特朗普說:「我不能吿訴你們這點。我不被准許吿訴你們這點。」

但在5月4日,特朗普轉變態度表示,他並未確認引發新冠肺炎疫情的病毒來自武漢P4實驗室。

特朗普在接受《紐約郵報》採訪時澄清說,他的意思是病毒「從武漢地區擴散」,而不是確認病毒「源自武漢P4實驗室」。

然而,特朗普在5月6日就新冠病毒被指來自武漢P4實驗室再度發言,他說:「有些事發生了。大概因為無能。有些人是愚蠢。」(Something happened, probably it was incompetence. Somebody was stupid.)

除了特朗普以及美國國務卿蓬佩奧(Mike Pompeo),美國政界向中國追責的聲音愈多。美國眾議院共和黨領袖麥卡錫(Kevin McCarthy)7日公布眾議院共和黨人在組成「中國工作組」。它會調查中國在疫情中扮演的角色。凱文在7日說:「是中國隱瞞事件導致這個危機。」

對於美國對武漢P4實驗室泄露病毒的指責,中方多次進行反駁,中國外交部發言人趙立堅曾對此表示,關於新冠病毒源頭和傳播途徑問題,中方始終認為這是一個科學問題,應該交由科學家和醫學專家去研究。世衛組織負責人已經多次表示,沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為所謂實驗室泄露等說法毫無科學依據。

華春瑩在6日的外交部記者會上說:「蓬佩奧先生最近是說了很多的話,他說有『大量證據』,then show us!」

5月6日,針對蓬佩奧提出的有「大量證據」證明新冠病毒源自武漢P4實驗室的問題,中國外交部發言人華春瑩再次表示,近日又出現了不少關於最初感染病例的報道,比如說美國出現最早感染病例時間可能在2019年10月,法國在2019年12月可能就已出現了感染病例。世衛組織發言人林德邁爾(Christian Lindmeier)表示可能會有更早的病例出現,敦促各國調查2019年底來源不明的肺炎病例。在5日世衛組織例行發佈會上,世衛組織衛生緊急項目技術主管表示,目前15,000個完整的病毒基因序列都顯示新冠病毒並非人造。

華春瑩稱,蓬佩奧反覆講他有「證據」,但他就是拿不出來。他怎麼可能拿出來呢?因為他根本就沒有!

華春瑩還指出,此前美國「政治家」網站曝光了共和黨參議院全國委員會向競選機構發送的長達57頁備忘錄,鼓動通過「積極攻擊中國」應對疫情危機,還給出了「中國掩蓋真相導致病毒蔓延」等三大攻擊路線,核心意思就是隻要提到疫情,就攻擊中國。美國內這出甩鍋大戲已經被嚴重劇透了,再演下去沒有意義。奉勸美國內那些人千萬不要入戲太深、太沉迷。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室,疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。(網絡圖片)

揭秘武漢P4實驗室

在此次病毒起源爭議中,飽受爭議的武漢病毒研究所成立於1956年,最初是一個微生物實驗室,是從事病毒學基礎研究及相關技術創新的綜合性研究機構。是1949年新中國建立以來成立的首批此類實驗室之一。

2015年1月31日,武漢病毒研究所P4實驗室投入使用。

國際上通常根據危害程度、所需防護程度等,把生物安全實驗室分為四個等級,四級意味着需要的防護水平最高。

作為中國生物安全級別最高的四級生物安全設施,該實驗室能夠處理世界上最致命的病毒。有報道指,該所的科學家合成過一種可以感染人類細胞的蝙蝠冠狀病毒毒株。

2月13日,實驗室的工作人員在對樣本進行核酸檢測。(新華社)

科學雜誌《自然》(Nature)曾在2015年發表了一篇文章,質疑這類研究所帶來的風險。這篇文章為種種聲稱病毒可能源於該實驗室泄漏的理論貢獻了材料。

巴黎巴斯德研究所(Pasteur Institute)的病毒學家西蒙·韋恩-霍布森(Simon Wain-Hobson)在這篇文章中指出,這種新型病毒在人類細胞中「生長得非常好」,而且「如果病毒逃逸,沒人能預測其軌迹」。

然而,《自然》在2020年3月對該文增加了一條編者注,稱:「我們意識到本文被如下未經證實的理論引為依據,即導致新型冠狀病毒肺炎的新型冠狀病毒是人造的。沒有證據表明這是真的;科學家認為新型冠狀病毒最有可能來源於動物。」

中國「蝙蝠女俠」石正麗

在此次疫情中,除了備受爭議的武漢病毒研究所,武漢病毒研究所專家石正麗近日也捲入輿論的漩渦。

研究所新發傳染病研究中心主任石正麗團隊曾在1月23日公開研究成果:對新冠病毒和非典(SARS)病毒的基因組成分析後證實,初始宿主是蝙蝠。

石正麗被外界譽為「蝙蝠女俠」。在對非典病毒溯源研究中,她領銜的團隊經多年調查研究後證實,蝙蝠是非典冠狀病毒的自然宿主。

早前傳言稱中科院武漢病毒所專家石正麗帶著全家人和「近千份秘密文件」出逃歐洲,已經在法國「向美國大使館申請庇護」。石正麗2日發布消息,否認自己「叛逃」。(資料圖片)

2020年1月21日,湖北成立新冠肺炎應急科研攻關研究專家組,組長正是石正麗。

對於美國政府對武漢病毒研究所的指責,石正麗於2月2日在個人微信朋友圈發文稱:2019年新型冠狀病毒是大自然給人類不文明生活習慣的懲罰,我石正麗用我的生命擔保,與實驗室沒有關係。奉勸那些相信並傳播不良媒體的謠傳的人,閉上你們的臭嘴。

據悉,多年來,石正麗一直在收集蝙蝠身上的冠狀病毒毒株。2004年,她在雲南省的蝙蝠洞裏發現了一個此類病毒的儲存庫,而且她一直處於該項研究的前沿。

她生活和工作的城市武漢爆發的新冠疫情使她迅速成為人們關注的焦點。自那以後,她一直強調,她不相信該病毒來自她的實驗室。

然而,近日有消息傳石正麗已出逃向美使館申請庇護。消息稱,此前因多年來致力於蝙蝠攜帶病毒研究,石正麗及其團隊一直被陰謀論所困擾。近日在海外有人散佈消息稱,石正麗帶着全家人和「近千份秘密文件」出逃歐洲,已經在法國「向美國大使館申請庇護」。

但據中國官媒《環球時報》5月2日獲悉,中科院武漢病毒所專家石正麗當日發佈微信朋友圈,否認所謂「叛逃」謠言。

石正麗在朋友圈寫道,「親愛的朋友,我和家人一切安好!不管有多困難,都不會出現『叛逃』謠言中說的情況。我們沒有做錯什麼,我們心中有對科學堅定的信念。一定會有云開日出的那一天。」

隨後,經相關渠道確認,該朋友圈確為石正麗本人所發。