【新冠肺炎】美刪疫情數據舉動不尋常　華春瑩發三Tweet質問真相

新冠肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐，美國確診病例超125萬。在此形勢下，美國仍不斷指責中國，中國外交部發言人華春瑩連發三條Tweet反擊，對美國防疫提出質疑。

5月7日，華春瑩首先轉發了經濟學家傑弗裏•薩克斯（Jeffrey Sachs）在美國有線電視新聞網（CNN）文章指出：「傑弗裏•薩克斯說，美國政府稱中國是美國（疫情）問題的根源是一個彌天大謊，讓人想起了麥卡錫時代。『美國總統特朗普和美國國務卿蓬佩奧已經做得夠多了。你沒有羞恥心嗎?』確實，說謊說得夠多了。」

隨後，華春瑩在第二條推文中反問道：「美國確診病例在不到100天內從1例激增至100萬例。美國政府做了什麼？世界衛生組織（WHO）發出明確警吿後，一些國家響應了這一呼籲並採取行動，但美國根本沒這麼做，為什麼？」

此外，美國佛羅里達州衛生部門網站刪掉了1月份的病例數據，引發關注。華春瑩就此表示「還有多少真相被埋葬？（美國）推卸責任不會挽回失去的生命。」

她還問道「傳染病專家朱海倫（Helen Y. Chu）、「羅斯福」號原艦長克羅澤爾（Brett E. Crozier）、美國負責開發新冠病毒疫苗的生物醫學高級研究與開發局主任裏克•布萊特（Rick Bright）和許多其他人物怎麼樣了？」

據悉，朱海倫在西雅圖一月底出現第一例新冠病例後，向美國疾控中心和美國食品藥品監督管理局提出測試收集到的流感人的拭子，來確認其中是否有感染新冠病毒的人，但是要求遭到當局的果斷拒絕；克羅澤因向上級匯報艦上爆發新冠疫情的「求救信」被曝光而遭撤職；裏克•布萊特於4月21日突然被調職。4月22日，他發佈聲明稱，自己被調職部分原因是他「限制使用了特朗普推薦的藥物」。

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧近日先後聲稱，有「大量證據」證明新冠病毒源自武漢病毒實驗室。官媒央視《新聞聯播》已經連續多日炮轟。（資料圖片）

新冠肺炎疫情以來，美國不斷指責中國隱瞞疫情數據，要求賠償；蓬佩奧接受採訪時還聲稱，有「大量證據」表明病毒來自武漢實驗室；此外，4月24日，美國共和黨參議院委員會給黨內各競選陣營發送一份長達57頁的備忘錄曝光，該備忘錄建議共和黨候選人應該通過積極攻擊中國，來應對本地的新冠疫情。

對此，華春瑩在推特上發聲「誇讚」這真是一出「好劇本」，她還建議大家都看看，包括新華社在內的中國主流媒體均轉載這一消息。對於蓬佩奧相關言論，華春瑩亦於近日指其用「謊言掩蓋另一個謊言」，並表示這已是公開的秘密。中方多次強調，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的，所謂實驗室泄漏等說法毫無科學依據。