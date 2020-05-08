【新冠肺炎】就疫情防控工作　習近平取經「黨外人士」

5月8日，中共中央在中南海召開黨外人士座談會，就新冠肺炎疫情防控工作聽取各民主黨派中央、全國工商聯和無黨派人士代表的意見和建議。中共總書記習近平主持座談會並發表講話。

關於中國現階段的疫情防控工作，習近平多次強調，疫情防控不能鬆懈。（新華社）

據新華社報道，座談會上，民革中央主席萬鄂湘、民盟中央主席丁仲禮、民建中央主席郝明金等先後發言。就加快疫苗研發、審批和使用，強化重大疫情防控科技支撐，加強對應對突發公共衛生事件的教育和人才培養，推動復工復產、恢復經濟社會發展活力，維護金融市場穩定，深入做好「六穩」工作、落實「六保」任務，確保完成決戰決勝脫貧攻堅任務，講好中國抗疫故事等提出意見和建議。對此習近平表示將認真研究吸納。

習近平指出，這次應對新冠肺炎疫情，暴露出中國在重大疫情防控體制機制、公共衛生體系等方面存在的一些短板，要改革完善疾病預防控制體系，建設平戰結合的重大疫情防控救治體系，健全應急物資保障體系，加快構建關鍵核心技術攻關新型舉國體制，深入開展愛國衛生運動，不斷完善中國公共衛生體系，切實提高應對突發重大公共衛生事件的能力和水平。

習近平強調，「要繼續抓緊做好各項工作，時刻繃緊疫情防控這根弦，紮實推進復工復產復學，確保完成決戰決勝脱貧攻堅目標任務，全面建成小康社會。」

習近平黨外人士提出3點希望。一是堅定不移走中國特色社會主義道路，站穩政治立場，堅定「四個自信」，繼續同中國共產黨攜手前進、共克時艱。二是繼續為防疫情、促發展發揮積極作用，深入調查研究，加強前瞻性謀劃和規律性思考，提出真知灼見，推動做好「六穩」工作、落實「六保」任務。三是協助營造良好輿論氛圍，密切關注社情民意，及時開展解疑釋惑工作，講好中國抗疫故事，發出好聲音、傳播正能量。