不滿歐洲議會推法案制裁香港　駐港公署強烈譴責及堅決反對

公民黨主席梁家傑及民主黨創黨主席李柱銘，周三（6日）接受歐洲議會對華關係小組主席Reinhard Bütikofer的網上視像訪問，後者表示會推動歐盟版《馬格尼茨基法案》（Magnitsky Act）。該法案針對世界各地侵犯人權的政府及官員。 外交部駐港公署周五（8日）發文，指上述事件是「外國勢力與香港賣國禍港分子相互勾結、狼狽為奸從事反中亂港活動的又一例證」，對此表示強烈譴責和堅決反對。

駐港公署指推動歐盟版《馬格尼茨基法案》制裁香港，是外國勢力與香港賣國禍港分子相互勾結的例證。（資料圖片）

根據外交部駐港特派員公署網站發布的消息，發言人表示，歐洲議會對華關係小組主席與香港反對派頭目通過視像連線對特區事務妄加置喙，揚言推動歐盟版《馬格尼茨基法案》制裁香港，這是外國勢力與香港賣國禍港分子相互勾結、狼狽為奸從事反中亂港活動的又一例證，對此表示強烈譴責和堅決反對。

發言人指出，香港已經回歸23年，但是香港本地一些洋奴敗類無視民族尊嚴、香港前途和同胞利益，肆無忌憚地勾結外國勢力插手香港事務，毫無廉恥地乞求「洋主子」制裁香港、對抗國家，所作所為為法理所不容，世人所不齒。

發言人又批評，一些外國干預勢力無視國際法和國際關係基本準則，不願正視香港已經回歸中國的現實，妄圖把香港當做獨立、半獨立的政治實體，肆意插手香港事務，破壞香港法治與司法獨立，損害中國主權安全，對香港今天暴力不止、法治不彰、社會不寧的局面負有不可推卸的責任。

發言人最後強調，任何賣國禍港的行徑都將被釘在歷史的恥辱柱上，任何企圖通過外部施壓和威脅逼迫中國人民吞下國家主權安全受損的苦果，「都是癡心妄想、自不量力，最終必將以可恥的失敗收場」。

（綜合報道）