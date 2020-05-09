【新冠肺炎】駐德大使：反對沒有證據就將中國放到被告席

德媒《明鏡》周刊（Der Spiegel）當地時間5月8日刊登了對中國駐德大使吳懇的專訪。他在採訪中駁斥了關於中方向公眾隱瞞疫情的指責，並稱美方意圖借陰謀論轉移大眾對美國政府應對失靈的關注。

德媒《明鏡》周刊（Der Spiegel）刊登對中國駐德大使吳懇的專訪。（網站截圖）

「別拿今天的結論苛求當時的科研人員」

吳懇表示，中國是第一個同這種未知病毒交鋒的國家，判斷一種新的疾病是否人傳人，需要大量的流行病學調查數據和嚴格的科學論證，得出嚴謹的科學結論需要時間，不能拿今天的結論去苛求當時的科研人員。他認為，在得出確鑿的人傳人結論後，中國政府立即採取了堅決有力的防控舉措，並指根據《科學》雜誌研究報告預估，中國採取的嚴厲措施使中國減少了超過70萬的感染者。

針對國際上指責中國對全球疫情負有責任以及「新冠病毒源於武漢實驗室」的言論，吳懇稱，新冠病毒源於哪裏科學界尚無定論。病毒是全人類的共同敵人，它可能在任何時間、任何地方出現。中國與其他國家一樣也是新冠病毒的受害者，而中國通過其快速的應對措施，為世界其他國家應對疫情贏得了至少六周的準備時間。

吳懇大使指出，一些美國政客編造關於中國的「陰謀論」，叫囂向中國追責，關心的並不是國際法，而是企圖通過推諉責任，轉移公眾對其貽誤疫情和應對不力等問題的視線。中方對此行徑堅決反對。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室，疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。（網絡圖片）

「反對沒有證據就將中國放在被告席」

對於調查病毒起源的問題，吳懇表示，自疫情爆發以來，中國一直與世界衛生組織密切合作，並將繼續以公開、透明和負責任的方式支持世衛組織的工作，對國際調查持開放和坦誠態度，支持科學家之間進行交流。中美科學家目前正在共同開展研究項目以追溯病毒起源。

我們反對的是，在沒有任何證據的情況下企圖將中國放在被告席上，然後再進行所謂的國際調查尋找證據。探明病毒的來源很重要，但是這項工作應由科學家完成，而不是被政客工具化和政治化。 中國駐德大使吳懇

4月24日，德國柏林，中車株洲電力機車有限公司通過德國紅十字會向德國的醫療機構、醫院等捐贈防護服、口罩等防疫物資。（中新社）

吳懇還說，在疫情應對方面，中方關注的不是領導力，而是責任。相對而言，擁有更多資源和能力的大國應該承擔更多責任並作出更大貢獻。他認為，中國疫情防控和國際合作體現了一個負責任大國應有的擔當，強調在抗擊疫情的同時決不能再鼓噪、煽動一場國與國、人與人的政治、外交衝突，這是不具建設性的。

吳懇又提到，自疫情發生以來，中德圍繞抗擊新冠肺炎疫情開展了密切交流。中德政府及各界人士先後向對方進行援助，兩國醫療界專家通過視像進行多次學術交流，德國專家隨世衛組織專家組來華考察。他建議將共同抗擊疫情作為兩國加強交流合作，加深民眾了解和理解的一個契機。

（《明鏡》周刊／央視新聞）