【新冠肺炎】新華社發一萬六千字重磅長文　逐條批駁24項美國指控

新冠肺炎疫情在歐美持續。近期美國政府多次指責中國政府隱瞞疫情，美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧等人則曾公開表示，新冠病毒是從武漢實驗室流出。美國媒體及民間團體對中國亦多有指責，還有團體主張向中國索賠。中國政府多次出面否認這些指控，並指美國政府此舉是因為其國內防疫工作不佳，意在推卸責任，轉移視線。 官媒《新華社》9日晚間推出題為《美國關於新冠肺炎疫情的涉華謊言與事實真相》的一萬六千字的長文，逐條批駁美國政府、政黨、媒體對中國的批評，如中國是否隱瞞疫情、有無散播假消息、有無控制世界衛生組織、阻止台灣加入世衛組織是否危害台灣人健康等。 新華社除批駁美方觀點外，還大量引用了中外媒體報導及相關機構報告，並附上了新聞網頁鏈接。

以下為新華社全文：

近期，美國一些政客和媒體為轉移國內應對新冠肺炎疫情不力，甩鍋中國，編造了各種匪夷所思的謊言。

但是，正如林肯所說：「你可以在所有的時間欺騙一部分人，也可以在一段時間欺騙所有的人，但你不可能在所有的時間欺騙所有的人。」

謊言止於真相，我們用事實說話。

今後，只要有新的謊言出現，我們還會繼續告世人以真相。

成都，一科技公司內，技術人員在處理核酸試劑。（資料圖片）

謊言1：新冠肺炎病毒是「中國病毒」或「武漢病毒」。

事實真相：世衛組織規定病毒命名不得與特定國家、地方相聯繫。

●基於對歷史上流行性疾病命名經驗教訓的深刻反思，尤其是2012年「中東呼吸綜合征」命名所產生的巨大負面影響，2015年5月8日，世衛組織、世界動物衛生組織和聯合國糧農組織共同制定《病毒命名最佳實踐原則》，明確規定在疾病名稱中應避免使用地理方位、人名、動物或食物種群，涉及文化、人口、工業或職業（如軍團）和可煽動過度恐慌的術語。

https://www.who.int/topics/infectious_diseases/naming-new-diseases/en/

●根據2015年病毒命名準則和世界公共衛生領域實踐，世衛組織於2020年2月11日宣佈將新冠病毒感染的肺炎正式命名為「2019冠狀病毒病」（COVID—19）。

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200211-sitrep-22-ncov.pdf?sfvrsn=fb6d49b1_2

●英國《自然》期刊4月連發三次社論，對錯誤地將新冠病毒與武漢和中國關聯在一起道歉，呼籲立即停止新冠病毒汙名化，避免將病毒與特定位置相關聯的不負責任行為。

https://www.nature.com/articles/d41586-020-01009-0

●《紐約時報》、美國廣播公司、英國廣播公司（BBC）等西方主流媒體報導，由於將亞裔群體與新冠病毒不當關聯，美國亞裔面臨嚴重排外情緒，屢屢受到種族歧視的騷擾和攻擊。

1月23日，武漢封城。（資料圖片）

謊言2：武漢是病毒源頭。

事實真相：武漢首先報告疫情不等於就是病毒源頭，新冠病毒源頭尚未確定。病毒溯源是一個嚴肅的科學問題，要以科學為依據，由科學家和醫學專家去研究。

●歷史上最初病例的報告地往往不是病毒來源地，比如愛滋病毒感染病例最初由美國報告，但起源地有可能並非美國；越來越多證據表明，西班牙流感實際上也並非始於西班牙。

●病毒溯源是科學問題，主要目的是防止再次發生同類疫情對人類社會造成危害。目前，世界各國科學家都在開展病毒源頭的研究，對新冠病毒來源提出了許多學術觀點。中國科學家也在認真開展相關研究，為早日找到新冠病毒起源、有針對性地做好防控，提供科學依據。

●1月24日，英國權威醫學雜誌《柳葉刀》（香港譯為《刺針》）刊登中日友好醫院呼吸與危重症醫學科主任曹彬，武漢市金銀潭醫院副院長、主任醫師黃朝林，北京地壇醫院傳染病臨床研究中心李興旺教授，中國醫學科學院病原生物學研究所任麗麗教授，武漢同濟醫院呼吸科主任趙建平等作為共同作者的研究文章。研究回溯分析了2019年12月16日至2020年1月2日期間在武漢市入院的首批41例確診感染新型冠狀病毒的病例。結果顯示，首批41例確診病例中，27例去過華南海鮮市場，14例沒有華南海鮮市場暴露史。首例確診患者的發病日期為2019年12月1日，他的家人均未出現發燒或任何呼吸道症狀。該患者無華南海鮮市場暴露史，和之後的病例之間也沒有發現流行病學聯繫。

●病毒是全人類共同的敵人，可能在任何時間、任何地方出現。疫情是天災，不是人禍。病毒和疫情的起源地同樣是受害者，不是加害者，對其進行指責和追責不公平，也不可接受。

●5月1日，世衛組織衛生緊急專案負責人邁克爾·里安表示，對病毒來源的調查需要「以科學為中心」，讓科學家主導。世衛組織沒有收到美國政府提供的任何有關新冠病毒起源的數據或具體證據。

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-04may2020.pdf?sfvrsn=3ef4c516_4

●美國新澤西州貝爾維爾市市長邁克爾·梅爾哈姆表示，自己在2019年11月就已感染新冠病毒，檢測結果也顯示他已擁有新冠病毒抗體，比美國1月20日報導首例新冠病毒確診病例早2個多月。

https://news.cgtn.com/news/3149444e79514464776c6d636a4e6e62684a4856/index.html

●5月6日，《今日美國報》報導，美國佛羅里達州171個新冠肺炎患者早在今年1月就出現了相關症狀，所有人均無中國旅行經歷，比該州官方報告的首例新冠肺炎確診病例出現時間提前了幾個月。

https://www.usatoday.com/story/news/nation/2020/05/05/patients-florida-had-symptoms-covid-19-early-january/3083949001/

●5月3日，醫學期刊《國際抗菌劑雜誌》刊登題為《新冠病毒2019年12月底已在法國傳播》的論文。研究人員選取14個2019年12月2日至2020年1月16日期間流感疾病（ILI）重症監護室病例，於4月6日至9日重新進行新冠病毒核酸檢測，發現一名42歲男子的樣本呈陽性。該病例與中國缺乏關聯，且在發病前沒有外國旅行史，表明新冠病毒2019年12月底已在法國傳播。

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0924857920301643

1月30日，武漢一位醫生在穿戴防護用具。（資料圖片）

謊言3：新冠病毒是武漢病毒研究所製造。

事實真相：所有現有證據表明，新冠病毒源於自然而非人為製造。

●1月30日，英國權威醫學雜誌《柳葉刀》刊登中國疾控中心等研究團隊文章指出，通過對中國武漢9名確診患者的10個2019-nCoV基因組序列進行重新遺傳分析得出結論，新冠病毒是一種新型人感染性冠狀病毒，相比於SARS冠狀病毒和MERS冠狀病毒，新型冠狀病毒和兩種蝙蝠源性嚴重急性呼吸綜合征樣冠狀病毒密切相關。這表明蝙蝠可能是這種病毒的原始宿主。

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30251-8/fulltext

●27名來自8個不同國家的國際知名醫學專家2月19日在《柳葉刀》上發表聯合聲明，表示來自世界各國的科研工作者已對新冠病毒全基因組進行分析並公開發表結果。這些結果壓倒性地證明病毒和其他很多新發病原一樣，來源於野生動物。

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)30418-9/fulltext

●來自美國、英國、澳大利亞的5位知名學者3月17日在《自然-醫學》撰文指出，沒有任何證據表明新冠肺炎病毒是在實驗室製造或以其他方式設計的。

https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9

●3月26日，美國國立衛生研究院院長柯林斯發表博客文章指出，該病毒是自然產生的。研究人員發現，新冠病毒並不具有之前使用過的病毒主幹結構，因此並非人類創造，可能是一種蝙蝠體內的病毒和另一種穿山甲攜帶病毒結合發展而成，因此新冠病毒不是實驗室的操作產物。

https://directorsblog.nih.gov/2020/03/26/genomic-research-points-to-natural-origin-of-covid-19/

●世衛組織發言人法德拉·沙伊卜4月21日在記者會上說，所有現有證據均表明，新冠病毒來源於動物，而非從實驗室或其他地方改造或創造得到的。該病毒很可能在蝙蝠體內蓄勢待發，但如何從蝙蝠傳染到人身上，仍有待發現。

https://edition.cnn.com/us/live-news/us-coronavirus-update-04-21-20/h_802e1e857336975e196e3c25c647b02e

●4月30日，美國國家情報總監辦公室官方網站發表聲明稱，美情報界同意科學界的廣泛共識，即新冠病毒不是人造，也未經過基因改造。

https://www.odni.gov/index.php/newsroom/press-releases/item/2112-intelligence-community-statement-on-origins-of-covid-19

●5月1日，世衛組織衛生緊急專案負責人邁克爾·里安表示，已有許多科學家研究了新冠肺炎病毒基因序列，確信新冠肺炎病毒來自自然界。

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-01may2020.pdf?sfvrsn=b8091a87_2

●世界衛生組織駐華代表高力博士5月5日表示，到目前為止的所有現有證據顯示，該病毒源於自然界中的動物，並非人為製造或合成。許多研究人員已經研究了該病毒的基因組特徵，發現證據不支援該病毒來源於實驗室製造的說法。

https://www.who.int/china/zh/news/detail/06-05-2020-covid-19-q-a-with-dr-galea

●法國新聞週刊《現代價值》援引法國情報部門消息稱，絕對可以肯定新冠病毒不是武漢P4實驗室洩漏。

南京一位醫護人員在疏導病人人群。（資料圖片）

謊言4：新冠肺炎疫情由武漢病毒研究所意外洩漏造成。

事實真相：武漢病毒研究所P4實驗室是中法政府合作項目，該所不具備全新設計和製造新冠病毒的能力，也沒有證據表明該所發生過病原洩露或人員感染事故。

●武漢病毒研究所P4實驗室是中法政府合作項目，從設計、建設到管理都嚴格遵循國際標準，具有嚴格的防護設施和措施。所有實驗人員必須通過考核才能獲得資質。第一批實驗人員系在法國、美國P4實驗室接受培訓。實驗室設施設備每年由國家認可的協力廠商機構進行檢測，通過驗收才能繼續運行。

●武漢病毒研究所一貫堅持科研信息及時公開分享，包括數據共用、發表論文、參加會議、科學傳播等。在過去一年裡，武漢病毒研究所接待了來自世界各地的70余人次外國學者。作為全球正在運行的數十個同樣等級的P4實驗室之一，武漢病毒研究所一直堅持國際化發展，秉持對國內外開放和透明的原則，積極務實地與世界各國開展合作交流。武漢病毒研究所設置的信息共用平台「2019新冠病毒信息庫」，迄今訪問量超過60萬次，下載量超過2100萬次。

●武漢病毒研究所高等級生物安全實驗室一直處於安全穩定運行狀態。2019年12月27日中國地方政府首次接到疫情報告，12月30日接收新冠肺炎患者首批檢測試樣前，武漢病毒研究所實驗室內並無新冠病毒。截至目前，該研究所內也無人感染新冠肺炎。

●4月中旬，法國總統辦公室表示，無證據表明武漢病毒研究所P4實驗室與新冠肺炎疫情之間存在關係。

https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-france-lab-idUSKBN21Z2ME

●近日美國國家公共電台在其網站發文稱，根據美國多名頂尖病毒研究人員分析報告，新冠病毒幾乎不可能是因為來自中國或者任何地方的實驗室事故導致，而是以與其他冠狀病毒相同的方式傳播到人類。

https://www.npr.org/sections/goatsandsoda/2020/04/23/841729646/virus-researchers-cast-doubt-on-theory-of-coronavirus-lab-accident

●已與武漢病毒研究所合作長達15年的美國生態健康聯盟總裁、病毒專家達薩克4月26日接受美國有線電視新聞網（CNN）採訪時稱，武漢病毒實驗室尚未擁有引發新冠肺炎疫情的病毒，我們找到的只是病毒的近親，而非其本身，所以病毒源於武漢實驗室是不可能的。

https://edition.cnn.com/videos/tv/2020/04/26/exp-gps-0426-daszak-int.cnn

●5月4日發行的《國家地理》雜誌刊登採訪美國國家過敏症和傳染病研究所主任福奇文章稱，福奇表示，現有證據顯示新冠病毒不是來自中國實驗室。通過觀察病毒在蝙蝠體內的演變綜合目前掌握的情況，均表明這種病毒不可能是人為或被故意製造，它們是在大自然中變異，然後跨越物種。基於以上，他不支援病毒源來自自然但從中國實驗室洩漏的說法。

https://www.nationalgeographic.com/science/2020/05/anthony-fauci-no-scientific-evidence-the-coronavirus-was-made-in-a-chinese-lab-cvd/?cmpid=org=ngp::mc=social::src=twitter::cmp=editorial::add=tw20200504science-faucicoronavirus::rid=&sf233573268=1#close

●英國《獨立報》消息稱，英國衛生大臣漢考克5月6日接受英國天空電視台採訪時表示，沒有證據表明這（新冠病毒）是一種人造的冠狀病毒。我們還沒有看到存在這種（病毒與武漢實驗室）聯繫的任何證據。

https://www.sky.com/new-search/ask-the-health-secretary-06-05-20-ccc49a95-e2ca-47af-ad14-aa31d75ab92b?q=Matt%20Hancock

●4月24日，美國國立衛生研究院宣佈終止非盈利組織生態健康聯盟與武漢病毒研究所開展的「蝙蝠冠狀病毒出現的風險」合作研究專案，並收回所有經費。此前，特朗普在4月17日的新聞發佈會上以病毒「實驗室洩露」為由，要求取消給予武漢病毒研究所經費支援的所有專案，僅7天后美國國立衛生研究院就作出了這一決定。此舉招致美科學界廣泛質疑與批評。波士頓大學國家新型傳染病實驗室副主任傑拉德·庫仕、全球病毒基因組計畫負責人鄧尼斯·卡羅爾指出，此舉開啟了一個可怕的先例，是政治干預科學的最惡劣行徑，表明特朗普政府為了廉價的政治利益而傷害真正重要的科學研究。

「新冠病毒人造說」受到大量駁斥，目前已較少被採信。（資料圖片）

謊言5：中國本可將病毒控制在武漢，但卻讓大量中國人乘機前往米蘭、紐約及其他地方，向全世界散播病毒。

事實真相：中國在最短時間內採取最嚴格防控措施，把疫情主要控制在了武漢。統計顯示中國輸出病例很少。

●中國政府及時採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，有效切斷了病毒傳播鏈。《科學》雜誌研究報告預估，上述措施使中國減少了超過70萬的感染者。

●1月23日中國暫時關閉離漢通道，1月24日至4月8日武漢無商業航班，亦無列車離漢。不可能有武漢居民在此期間前往海外。

●1月23日武漢「封城」時，美國公開確診病例只有1例。2月2日美國對所有中國公民和過去14天到過中國的外國人關閉邊境時，美國官方統計確診病例只有8例。3月13日，美國宣佈國家緊急狀態時，美國內公佈的確診病例是1896例。4月8日，中方解除對武漢「封城」措施時，美國內公佈的確診病例40萬。目前，美國內公佈的確診病例已經超過了120萬，死亡人數高達7萬多。美國內公佈的確診病例從1人到100萬人，用了不到100天。

●美國紐約州州長科莫表示，美東北大學研究顯示，該州首個新冠病毒毒株並非來自中國。《紐約時報》援引美國專家研究證實，紐約疫情主要傳入來源並非亞洲。

●加拿大幾個大省疫情統計數據顯示，病毒系由美國旅行者傳入加拿大。法國巴斯德研究所研究發現，在法國當地傳播病毒毒株來源不明。俄羅斯輸入病例無一例來自中國。澳大利亞衛生部數據顯示，從東北亞輸入病例所占比重極小。新加坡從中國輸入病例不及從其他國家輸入的1/10。日本國立傳染病研究所表示，3月以後在日本擴散的疫情並非源自中國。

3月27日，昆明海關關員指導旅客填寫健康申明卡。（資料圖片）

謊言6：中國人吃蝙蝠染上新冠病毒。

事實真相：蝙蝠從來都不是中國人的食材。

●網上所流傳的一位中國女導遊喝蝙蝠湯的視頻，是在2016年錄製並上傳到社交媒體的。該視頻拍攝於一個太平洋小島，這位導遊和她的團隊在那裡錄製一檔旅遊節目，並且嘗試當地特色蝙蝠湯。

●蝙蝠從來都不是中國人的食材。在疫情初期發現病毒聚集傳播的武漢華南海鮮市場不售賣蝙蝠。

謊言7：中國重新開放野生動物市場，應立即關閉所有「濕貨市場」。

事實真相：中國不存在所謂「野生動物濕貨市場」，中國已立法全面禁止非法野生動物捕獵、交易等行為。

●中國2020年2月24日出台全國人民代表大會常務委員會《關於全面禁止非法野生動物交易、革除濫食野生動物陋習、切實保障人民群眾生命健康安全的決定》，進一步確立了全面禁止以食用為目的獵捕、交易、運輸陸生野生動物的制度。世界自然基金會對該決定表示讚賞。

https://www.worldwildlife.org/press-releases/wwf-statement-on-china-s-revision-of-the-wildlife-protection-law

●在中國銷售野生動物是違法的，一旦發現將被取締並受到法律懲處。

●在中國不存在所謂「野生動物濕貨市場」。事實上，在中國沒有「濕貨市場」這個概念。人們常說的是農貿市場和活禽海鮮市場。這類市場銷售新鮮的魚、肉、蔬菜、海鮮等農副產品，也有少數市場銷售活禽，與西方國家的魚市、水果蔬菜市場沒有本質區別。這類市場不僅中國有，在許多國家也都普遍存在，與當地百姓生活息息相關。國際法並未對開設和運營此類市場有過限制。武漢重新開放的正是上述傳統農貿市場。

●研究表明，新冠病毒與已知的家畜家禽冠狀病毒同源性極低。基於上述科學判斷，並考慮到活禽海鮮市場與民眾的生活息息相關，中方允許地方在確保做好防控工作前提下，有條件地開放活禽海鮮交易市場。中方高度重視防疫問題，為確保安全，中方有關部門和地方政府採取了一系列十分嚴格的措施，加強對活禽海鮮市場管理，壓實地方政府屬地責任、市場開辦者責任和銷售者責任，推動落實活禽海鮮市場實施嚴格防疫制度。有關部門還將依照動物防疫法相關規定，對活禽海鮮實施檢疫檢測，全面抓好各項動物疫病防控措施落實。考慮到湖北省武漢市的防疫形勢，華南海鮮市場至今沒有開放。

武漢一所方倉醫院。（資料圖片）

謊言8：中國一開始試圖掩蓋疫情，延誤對外發佈時機，導致疫情擴散蔓延。

事實真相：新冠肺炎疫情是未知病毒對人類發起的突然襲擊，對其瞭解和掌握需要一個過程。中國本著公開、透明、負責任態度，第一時間對外發佈了信息。

●2019年12月27日，湖北省中西醫結合醫院呼吸與危重症醫學科主任張繼先醫生第一時間報告其接診的3例不明原因肺炎患者情況。這是中國地方部門首次報告可疑病例。當天，武漢市疾控中心對患者進行流行病學調查和檢測。

●2019年12月30日，武漢市衛健委下發檔《關於報送不明原因肺炎救治情況的緊急通知》《關於做好不明原因肺炎救治工作的緊急通知》。

●2019年12月31日，武漢市衛健委發佈《關於當前我市肺炎疫情的情況通報》。當天，中國向世衛組織駐華代表處通報武漢出現不明原因肺炎病例信息。

●2020年1月3日，中方開始定期向世衛組織、包括美國在內的有關國家以及中國港澳台地區及時、主動通報疫情信息。從1月3日到2月3日，中方向美方通報疫情信息和防控措施30次。

●武漢市衛健委2019年12月31日首次公開通報肺炎疫情後，中方2020年1月7日就完成了病毒鑒定和測序，1月11日就同世界衛生組織和其他國家分享有關病毒基因序列信息；1月10日，中國科學院武漢病毒研究所等專業機構就初步研發出檢測試劑盒，並加緊研製新冠病毒疫苗和有效藥物；1月20日，新型冠狀病毒感染的肺炎被國家衛健委納入法定傳染病管理；1月24日，新冠肺炎的網路直報功能正式上線。

●與中國應對疫情反應相比，從2020年1月3日中方向美方通報疫情信息，到3月13日美國宣佈進入國家緊急狀態，美國政府花了70天時間。即使以2月2日美方對所有中國公民和過去14天到中國的外國人關閉邊境，到3月13日計算，美方也耗費了40天。

●5月1日，美國疾控中心（CDC）網站發佈該中心首席副主任舒沙特及「CDC應對新冠病毒小組」撰寫的報告稱，美1月21日報告首例確診病例後，疫情似在2月份得到控制，但隨後迅速加劇。持續旅行輸入、大規模聚會、病毒傳入高危工作場所和人口稠密地區、檢測規模有限導致隱性傳播、無症狀傳播等因素促使美疫情在2至3月加速蔓延。

當地時間4月22日，位於美國舊金山灣區聖馬特奧縣的一家Costco超市內，一位工作人員用擴音設備重復提醒顧客佩戴口罩以及保持社交距離。（資料圖片）

謊言9：中國為隱瞞疫情信息，逮捕「吹哨人」李文亮醫生。

事實真相：李文亮醫生不是「吹哨人」，沒有被逮捕。

●各國對傳染病的確認都有嚴格規定，這是慣例。

●《中華人民共和國傳染病防治法》對傳染病疫情的報告、核實和發佈等都有著嚴格的審批程式和規定。

●呼吸科醫生張繼先是第一個報告疫情病例的人，並因此受到嘉獎。

●2019年12月30日（張繼先醫生報告可疑病例3天后、武漢發佈通報前一天）下午，眼科醫生李文亮在同學微信群轉發信息稱「確診了7例SARS」，並請不要外傳。該微信截屏在網上迅速傳播造成恐慌。武漢警方於2020年1月3日請其前往派出所談話，以訓誡書方式要求其停止傳播流言。1月中旬李文亮醫生不幸感染，1月31日確診為新冠肺炎。2月7日經搶救無效病逝。當日，國家衛健委對其逝世公開表示哀悼。國家監察委決定派出調查組赴武漢，就有關李文亮醫生問題開展調查。3月19日，調查組公佈調查結論並召開記者會。同日，武漢市公安局通報了有關處理結果，認為訓誡李文亮一案適用法律錯誤，決定撤銷訓誡書。

●李文亮是好醫生，也是中共黨員，不是所謂「反體制人物」。3月5日，他被授予「全國衛生健康系統新冠肺炎疫情防控工作先進個人」稱號，4月2日被評定為烈士。給李文亮醫生貼上對抗體制的「英雄」「覺醒者」等標籤，是對李醫生及其家人的極大不尊重，是極不道德的政治操弄。4月28日，共青團中央、全國青聯共同頒授第24屆「中國青年五四獎章」，表彰青年中的優秀典型和模範代表。李文亮醫生被追授「中國青年五四獎章」。「獨立傳媒研究所」詳細調查了媒體如何不公正報導李文亮醫生的來龍去脈，認為西方媒體將李文亮醫生有關情況描述為中國政府隱瞞疫情的證據不符合邏輯。

https://independentmediainstitute.org/growing-xenophobia-against-china-in-the-midst-of-coronashock/?from=singlemessage&isappinstalled=0

2月8日，李文亮去世次日，有北京市民在雪地上寫下「送別李文亮」幾個大字。（資料圖片）

謊言10：中國太晚提供關於病毒人傳人的信息，導致美國及世界對病毒傳染速度和致命性認識不夠，未能及早作出決策。

事實真相：中方和世衛組織發出的信息及時且強烈，美方對病毒危害性一直瞭若指掌。

●確定一種新型病毒可以人傳人，需要一個科學、嚴格的論證程式。1月9日，中方專家組已通過媒體確認病例病原體初步判定為新型冠狀病毒。1月20日，國家衛健委高級別專家組向媒體通報，新冠病毒可人傳人。美國當天未報告確診病例。1月23日，1200萬人口的武漢「封城」，以令人震撼的方式向世人發出強烈預警信息。美國當天只報告1個病例。

●1月22日，世衛組織網站警告新冠肺炎病毒可能存在人傳人風險。27日，世衛組織將新冠肺炎疫情全球範圍風險由中等改為高風險，表示疫情對中國造成非常高風險，對區域造成高風險。1月30日，世衛組織緊急委員會召開會議，宣佈疫情構成國際關注的突發公共衛生事件。

●美國是第一個從武漢撤出其領館人員、也是第一個宣佈對中國公民入境採取全面限制措施的國家：美國1月25日就宣佈關閉駐武漢總領館並撤出其人員。2月2日美對所有中國公民和過去14天到中國的外國人關閉邊境，當天美國公開病例僅8例。

●直到3月初，美政府才嚴肅承認美國內新冠肺炎疫情危險性和嚴重性。

●美國哥倫比亞大學可持續發展中心主任、美國著名經濟學者傑佛瑞·薩克斯發表評論文章，批評美國政府在疫情問題上對中國甩鍋毫無根據和邏輯，並且造成了嚴重後果。他認為，美國政府將中國視為美國問題的源頭是麥卡錫主義的重現，是個大謊言。

https://www.jeffsachs.org/blog/m222zmwdpm83mc32ntfbgr38hml4mj

●針對台灣當局稱台防疫部門2019年12月底曾向世衛組織發函「示警」新冠病毒「人傳人」，而世衛組織未向全球公開這項信息，5月4日，世衛組織衛生緊急專案負責人邁克爾·里安表示，台灣2019年12月31日發給世衛組織的電子郵件不是警告，而是要求世衛組織就媒體報導的非典型肺炎提供更多信息。不明白為什麼這個故事還在流傳。

https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/transcripts/who-audio-emergencies-coronavirus-press-conference-04may2020.pdf?sfvrsn=3ef4c516_4

新冠疫情爆發後，湖北當地醫療資源一度十分緊張。（資料圖片）

謊言11：中國數據不透明，確診和病亡人數偏少，真實數字至少多出50倍。

事實真相：中方數據完全公開透明，經得起歷史檢驗。

●1月21日，中國國家衛健委開始每日在官方網站、政務新媒體平台發佈前一天的疫情情況。1月27日開始，中國每日組織召開國務院聯防聯控機制新聞發佈會，發佈重點疫情信息並回應國內外媒體熱點問題。國家層面和各省區市疫情期間累計召開各類新聞發佈會超過3000場，政府官員、醫務人員、專家學者、病癒患者直面鏡頭，有問必答。

http://paper.people.com.cn/rmrb/html/2020-05/05/nw.D110000renmrb_20200505_2-03.htm

●中國基於自身疫情數據，在常態化疫情防控中全面推進復工複產，恢復正常經濟社會秩序。武漢「封城」76天后「解封」本身充分說明問題。

●中國全國較低的確診和死亡病例歸功於中國政府及時採取了最全面、最嚴格、最徹底的防控措施，包括關閉離漢通道等舉措。根據《科學》雜誌研究報告預估，上述措施使中國減少了超過70萬的感染者。

●中國政府始終以人為本，將拯救每一個生命作為重中之重，應收盡收、應治盡治，最大限度提高治癒率、降低病亡率。所有疑似病例和密切接觸者都實行了集中隔離。這些措施切斷了傳染鏈，阻止了疫情的進一步傳播，實現總體較低的感染數據。僅湖北省就治癒了3600餘名80歲以上患者，其中還包含7位百歲老人。

●世衛組織總幹事譚德塞1月22日晚在日內瓦說，中國及時分享有關新型冠狀病毒疫情的信息並採取相應措施，展現出相當高的透明度。世衛組織訪華專家組組長布魯斯·艾爾沃德3月接受美媒採訪時，就媒體對中國官方數據的質疑回應表示，我看不出任何操縱數據的跡象。

●3月3日，世衛組織總幹事高級顧問布魯斯·艾爾沃德接受美國媒體VOX新聞網採訪時表示，中國沒有隱瞞數據。他同很多醫院和醫生交談，並通過對比不同數據來源，可以證實中方數據是可信的。

https://www.vox.com/2020/3/2/21161067/coronavirus-covid19-china

●美國和英國經濟學家克里斯多夫·科赫和肯恩·岡村4月28日聯合發表論文，通過研究中國、義大利和美國三個國家的疫情數據，發現中國即時播報的疫情數字與美國、義大利的數字一樣，其分佈都符合本福德定律，不存在疫情數字被操縱的可能。

●在《自然》雜誌發表的論文《人口流動推動新冠病毒在中國時空分佈》作者之一、耶魯大學教授克裡斯塔基斯4月29日在推特上表示，論文結果證實了中國病例數報告的準確性，因為從不同來源獲得的信息（移動通信顯示的人口流動）可以很好地預測病例數，並符合流行病學預期。

https://twitter.com/NAChristakis/status/1255466011672879109

●世衛組織駐華代表高力5月5日表示，1月3日起，世衛組織同中國就疫情的嚴重程度、傳播動力學、持續性人際傳播的可能性、臨床病程和治療效果等問題持續進行技術溝通，並根據《國際衛生條例》規定向國際社會進行了詳盡通報。

http://www.xinhuanet.com/politics/2020-05/06/c_1125945126.htm

武漢，醫護人員將一名病患送往病房。（資料圖片）

謊言12：武漢市訂正確診和病亡人數再次說明中國掩蓋了前期大量病例。

事實真相：武漢訂正數據符合國際通行做法，恰恰證明中方公開、透明、負責任。

●4月17日，根據《中華人民共和國傳染病防治法》《突發公共衛生事件應急條例》《中華人民共和國統計法實施條例》《人口死亡信息登記管理規範（試行）》有關規定，武漢市發佈通報，將確診病例核增325例，累計確診病例數訂正為50333例；將確診病例的死亡病例核增1290例，累計確診病例死亡數訂正為3869例。

●武漢市本著對歷史負責、對人民負責、對逝者負責的原則，堅持實事求是，主動訂正有關數據，原因有四：一是疫情早期病人激增，導致醫療資源擠兌，收治能力嚴重不足，有些患者沒有入院治療，在家中病亡。二是在救治高峰期，醫院超負荷運轉，醫務人員忙於救治，客觀上存在遲報、漏報和誤報現象。三是由於收治患者的定點醫療機構快速增加，既有部屬、省屬、市屬和區屬醫院，也有企業、民營醫院和方艙醫院等，少數醫療機構未能及時與大疫情網對接、報送信息。四是有些死亡病例信息登記不全，存在重報、誤報情況。

●為了保證訂正數據準確，武漢市專門成立涉疫大數據與流行病學調查組，線上充分利用市疫情防控大數據信息系統、市殯葬信息系統、市醫政醫管新冠肺炎信息系統和市新冠肺炎病毒核酸檢測系統，對新冠肺炎確診病例、死亡病例進行線上比對、去重、補全；線下按照全覆蓋、無遺漏要求，對所有涉疫地點數據進行全採集，包括發熱門診、醫院、方艙、隔離點、涉疫社區，以及公安、司法、民政等部門管轄的監所、養老機構等特殊場所，對所有病例個人信息全採集，通過醫療機構、街道社區、基層派出所、患者所在單位及家屬，逐人排查核對，確保每一個病例準確無誤，每一個數據客觀真實。

●訂正數據統計標準是國際通行做法。英國政府4月29日開始統計醫院之外的死亡病例，並據此修正了死亡人數。西班牙政府4月17日發表公報，要求各地統一核算標準進行申報，並將對已公佈的數值進行修訂。

武漢協和醫院重症病房。（資料圖片）

謊言13：中方散佈關於疫情的虛假消息。

事實真相：中方信息發佈公開透明，而美國內一些政客、反華學者和媒體肆意對中國攻擊抹黑。中國是虛假信息的受害者。

●中國政府本著公開、透明、負責任態度向國際社會通報疫情信息，分享防控經驗並開展國際合作，得到國際社會高度肯定。截至5月8日，習近平主席出席二十國集團領導人應對新冠肺炎特別峰會，同39個國家領導人和國際組織負責人49次通電話；李克強總理同11個國家和國際組織領導人13次通電話，並出席東盟與中日韓（10+3）抗擊新冠肺炎疫情領導人特別會議；王毅國務委員兼外長同48個國家外長和國際組織負責人80次通電話。各方均高度讚賞中國以開放態度同世界分享有益疫情防控經驗，肯定中方為國際抗疫合作作出重要貢獻。

●4月27日，《柳葉刀》主編霍頓接受CNN連線採訪時表示，中國得知新冠病毒信息時，立即在2019年12月31日通報世衛組織。我們應當感謝中國政府，感謝世衛組織！因為他們已經盡可能地警告國際社會關於這場傳染病全球大流行的嚴重性。

●第74屆聯大主席穆罕默德-班迪在埃塞俄比亞出席第33屆非盟峰會時表示，中國駐聯合國機構向聯合國報告了有關疫情的詳細情況，中國政府對疫情信息的發佈及時、透明，讓外界清楚中國正在發生的疫情情況，有利於多邊合作防止疫情蔓延。

● 4月20日，美獨立新聞網站「灰色地帶」發文揭露美國保守派記者與政府配合散佈虛假信息全過程：《華盛頓郵報》記者羅金曾屢屢炮製假新聞，他在4月14日以似是而非口吻對美國駐華使館電報斷章取義，把反華分子虛構為「科學家」，撰寫出漏洞百出的「爆料」文章。15日晚，共和黨參議員科頓發表陰謀論，稱中國政府要為疫情所有損失負責。17日，美國務卿蓬佩奧將該陰謀論「帶到全球舞台」，要求中國允許專家進入武漢病毒研究所調查。

https://thegrayzone.com/2020/04/20/trump-media-chinese-lab-coronavirus-conspiracy/amp/?__twitter_impression=true

4月15日，北京市衛健委公佈了第一批面向團體和個人提供新冠肺炎病毒檢測服務的46家醫療衛生機構名單。圖為其中一家。（資料圖片）

謊言14：中國政治體制是問題根源。

事實真相：病毒不分意識形態和社會制度。中國共產黨和中國政府在領導中國人民戰勝疫情的進程中發揮了果斷、關鍵的作用。中國的政治體制在中國960萬平方公里廣闊國土上有效組織動員了14億人民，克服了作為發展中國家面臨的各種困難，凝聚一切力量，集中所有資源，為戰勝疫情提供了堅強的政治保障。事實證明，中國人民所選擇的社會制度和發展道路符合中國國情，中國共產黨贏得人民堅定廣泛的支持。中國也無意對外輸出自己的政治制度。

●2020年1月23日，武漢疫情防控指揮部宣佈暫時關閉離漢通道。2天后，中國30個省區市啟動一級回應。1月24日起，全國陸續派出330多支醫療隊、4.2萬名醫護人員趕赴湖北，投身抗疫一線。1月25日，解放軍三支醫療隊從上海、重慶、西安三地連夜飛赴武漢。全國19個省份對口支援湖北省除武漢市外的16個市州，全國重點醫療物資和生活保障物資源源不斷地湧向抗疫一線。

●中國集中人力物力，用10天時間建成1000張床位的火神山醫院，用15天時間建成1600張床位的雷神山醫院；以平均一天半一座的速度建成16家方艙醫院，提供13000余張病床。

●中國在發現疫情初期就提出「四早」（早發現、早報告、早隔離、早治療）、「四個集中」（集中患者、集中專家、集中資源、集中救治）的原則。開展拉網式、地毯式排查，進行網格化管理，做到應檢盡檢、應隔盡隔、應收盡收、應治盡治。

●武漢市4.45萬多名基層黨員幹部職工下沉到1.38萬個「網格」，構築起抵禦疫情的嚴密防線。全國範圍實施「社交距離」做法，得到人民積極回應和嚴格執行，有效減少疫情擴散。

●國際社會對中方抗疫舉措給予高度評價。1月28日，世衛組織總幹事譚德塞訪華會見習近平主席時表示，中方行動速度之快、規模之大，世所罕見，展現出中國速度、中國規模、中國效率，有關經驗值得其他國家借鑒。2月8日，聯合國秘書長古特雷斯在非盟總部舉行的新聞發佈會上稱讚，中國在遏制新型冠狀病毒的傳播中做出了「了不起」的努力。

●2月24日，世衛組織總幹事高級顧問艾爾沃德在中國—世衛組織新冠肺炎聯合專家考察組發佈會上表示，中國採取了有史以來最具雄心、最敏銳和最嚴格的防控措施，改變了疫情的走向。中國的方法是目前唯一被事實證明成功的方法。

●5月6日，新加坡民調機構「黑箱研究」發佈報告，該機構與國際消費者調查機構Toluna對全球23個經濟體的1.25萬名民眾進行了線上調查。該調查通過4個關鍵指標（政治領導力、企業領導力、社區和媒體），來評估各地民眾對各經濟體政府抗疫措施的滿意度。調查結果顯示，中國大陸的綜合評分以85分位列榜首，85%的中國大陸受訪者相信中國在危機過後將變得更強大。

https://www.cnbc.com/2020/05/07/coronavirus-china-vietnam-uae-top-list-as-citizens-rank-government-response.html

天津，一位新冠肺炎確診者治愈出院。（資料圖片）

謊言15：中國驅逐美國記者以隱藏疫情。

事實真相：中方措施是對美方長期打壓中方駐美媒體機構、特別是近期驅逐60名中方記者的對等反制。中方本著公開、透明、負責任態度及時發佈信息。

●美方對中國媒體駐美機構的政治打壓行為不斷升級。2018年12月，美司法部將中國國際電視台（CGTN）北美分台登記為「外國代理人」。2020年2月18日，美國務院宣佈將新華社等5家中國媒體駐美機構作為「外國使團」列管。

●美方對中國記者入境簽證採取歧視性政策，僅允許中國駐美記者單次入境。2018年以來有30余名中方記者遭到美方無限期拖延甚至拒簽。

●2020年3月2日，美國務院宣佈自3月13日起，將削減作為「外國使團」列管的5家中國媒體駐美機構40%的中國籍員工，實際上變相驅逐了60名中國駐美記者。

●自疫情發生以來，中方秉持公開、透明和負責任的態度，每天在網上向外界公佈疫情數據。外國駐華記者每個工作日都可出席國務院聯防聯控機制、國務院新聞辦、外交部組織的例行記者會，就任何關心的與疫情相關的問題提問。中國國家機關、地方省市、專家學者多次接受媒體採訪。大批外國駐華記者在武漢採訪，發表大量第一手報導，外界獲取中國有關疫情信息未受任何影響。

●中方始終歡迎各國媒體和記者依法依規在中國從事採訪報導工作，並將繼續提供便利和協助。中方反對的是針對中國的意識形態偏見，反對的是借所謂新聞自由炮製假新聞，反對的是違反新聞職業道德的行為。

2月22日，國務院聯防聯控機制發布會上，場媒體記者戴口罩採訪。（資料圖片）

謊言16：中國控制世界衛生組織，用金錢拉攏世衛組織。

事實真相：中國堅定支援多邊主義。長期以來，中國同世衛組織保持良好溝通、合作，但中國從未操控世衛組織。作為世衛組織最大資金來源國，美國暫停向世衛組織供資，遭到國際社會一致反對。

●世衛組織是負責公共衛生安全的聯合國專門機構，現有194個會員國。在世衛組織21人總部領導團隊中，11位來自美國、歐盟、加拿大、澳大利亞，只有1位中國成員。他們都是受過專業訓練或執業的醫生、流行病學家、救援人員和公共衛生專家。

https://www.who.int/dg/who-headquarters-leadership-team

●2018年至2019年，中國在世衛組織繳納的會費金額排第三，次於美國和日本。根據世衛組織官方信息，會員費目前僅占該組織資金來源的不到四分之一，剩下的資金來自自願捐贈。如將這兩個資金來源綜合來看，中國是第九大出資國。如果將企業和非政府組織的資助算進來，中國的排名更低。

世衛總幹事譚德塞。（資料圖片）

謊言17：台灣早在2019年12月31日就向世衛組織發出關於新冠肺炎人傳人的警告，但未獲得重視。

事實真相：中國台灣地區並未向世衛組織發出警告，而是在武漢衛健委發出疫情通報後向世衛組織尋求更多信息。

●武漢市2019年12月31日對外發佈不明原因肺炎疫情情況通報後，台衛生部門向國家衛健委發函瞭解武漢衛健委發佈的信息，國家衛健委通過兩岸醫藥衛生合作協定聯繫視窗及時予以了書面回復。同日，台衛生部門向世衛組織發送所謂「預警」郵件。該郵件未提及「人傳人」，主要是向世衛組織瞭解情況。事實很清楚，大陸方面首先公佈信息，台衛生部門再進行轉述，不存在所謂台灣首先向世衛組織報告的情況。

●世衛組織多次澄清，中國台灣地區沒有向其「示警」，只是提出希望瞭解更多信息。早在台灣發送郵件之前，世衛組織就已收到多個其他方面提出的疫情信息通報請求。4月20日，世衛組織在新聞發佈會上再次就此明確澄清。中國台灣地區直到1月21日才確診首例新冠肺炎病例。在此之前，台灣方面不掌握疫情的臨床病例信息，更不可能所謂「得出人傳人的結論」。

台灣方面強調，中國政府阻止台灣加入WHO不利於台灣人民健康。（資料圖片）

謊言18：中國阻止台灣加入世衛組織，危害台灣人的健康。

事實真相：台灣作為中國的一部分，無權參加只有主權國家才能加入的世衛組織。中國台灣和世衛組織之間的技術合作管道始終暢通。

●世衛組織是由主權國家組成的聯合國專門機構，只有聯合國成員才有資格加入，台灣作為中國一部分無權加入。

●中國加入《國際衛生條例》時聲明，《條例》適用于中華人民共和國全境，包括香港特別行政區、澳門特別行政區和台灣省。

●根據中國政府同世衛組織達成的共識，中國台灣地區設立了世衛組織《國際衛生條例》聯絡點，擁有登錄世衛組織事件信息網站的帳號，可及時獲取世衛組織發佈的全球突發公共衛生事件信息。中國台灣地區與世衛組織的技術合作不存在障礙。從2019年初到2020年5月初，16批24人次台灣地區專家參加世衛組織舉辦的技術會議。

●疫情發生後，中國國家衛健委及時主動向台灣地區通報疫情信息。截至5月6日，大陸方面向台灣方面通報疫情信息148次。1月中旬，大陸方面安排台灣專家到武漢實地考察，瞭解新冠病毒肺炎確診病人診治和疫情處置情況。

英國議會大廈前道路上行車稀疏，人跡寥寥。（資料圖片）

謊言19：中國應對新冠肺炎病毒全球大流行負責，要對中國展開調查，應起訴中國，向中國追責索賠。

事實真相：要求中國為疫情負責、賠償沒有任何法律依據，實質上是美國一些政客出於國內政治甩鍋推責的手段。

●疫情是天災，不是人禍。中國同其他國家一樣，都是受害者，不是加害者。

●突發大規模流行疾病是世界公共衛生事件，不存在所謂疫情首發國的「國家責任」問題。上世紀80年代，愛滋病首先在美國發現並蔓延至全世界，國際社會從未要求美承擔賠償責任。

●美國要求中國就疫情承擔賠償責任沒有任何法律依據。根據國際法，國家責任的產生，需責任國實施了違反國際法的行為，且與受害國的損失存在因果關係。中國的防疫抗疫行為沒有違反任何國際法，並且與美因疫情大規模暴發可能遭受的損失之間也沒有任何因果關係。美國所謂對中國展開調查，是有罪推定。

●中美之間沒有關於公共衛生和突發事件方面的雙邊條約或協定，因而不存在任何涉及雙邊條約義務的違約情勢。儘管根據《國際衛生條例》的相關規定，締約國只負有向世衛組織通報疫情的義務，中方還是及時並持續向美方作了通報。美國最早獲知中國的疫情信息，並一直獲得持續的更新信息。面對疫情，中國始終本著公開、透明、負責任的態度，及時發佈信息並向世衛組織作出通報，採取了最全面、最嚴格和最徹底的舉措，認真履行了《國際衛生條例》規定的職責和義務。

●美國內所謂訴訟純屬惡意濫訴，不僅毫無事實依據，也有違基本法理。根據國際法上的主權平等原則，中國各級政府在疫情防控方面所採取的主權行為不受美國法院管轄。此類濫訴不利於美國國內的疫情防控，也與當前國際抗疫合作背道而馳。

●5月4日，頂級學術期刊《自然》雜誌刊發了中英美多國科研團隊的研究。研究通過建模發現，中國使用的三大非藥物干預措施（城際旅行限制、早期識別和隔離、接觸限制和社會疏遠），不僅遏制了新冠疫情在中國的發展，也為全球贏得了時間視窗。研究指出，如果不實施強有力的非藥物干預「組合拳」，則中國的新冠病例或將增加67倍，超過700萬人。

當地時間4月24日，德國柏林，中車株洲電力機車有限公司通過德國紅十字會向德國的醫療機構、醫院等捐贈防護服、口罩等防疫物資。（資料圖片）

謊言20：中國囤積防護物資，利用疫情牟取暴利，並且加大防疫物資出口審查，限制物資出口，特別是呼吸機的出口，導致美物資儲備不足。

事實真相：儘管中國自身防疫任務依然艱巨，但中方仍在力所能及範圍為其他國家提供抗疫醫療物資。

●中國政府和民間已經或正在向150多個國家和國際組織提供多批急需的醫療物資援助。中方還積極發揮產能優勢，及時開放醫療物資市場和出口管道。

● 根據商務部統計，3月1日至5月6日，中國通過市場化採購方式，已經向194個國家和地區出口了防疫物資。其中77個國家和地區政府、6個國際組織通過官方管道與我簽署了216批次醫療物資商業採購合同；71個國家和地區政府、8個國際組織正與我企業開展128批次商業採購洽談。

●據中國海關統計，3月1日至4月30日，全國共驗放出口主要防疫物資價值712億元。包括：口罩278億隻，防護服1.3億套，新型冠狀病毒檢測試劑盒7341萬人份，紅外測溫儀1257萬件，呼吸機4.91萬台，病員監護儀12.4萬台，護目鏡4363萬副，外科手套8.54億雙。

●根據中國海關統計，3月1日至5月5日，中國向美國提供逾66億隻口罩、3.44億雙外科手套、4409萬套防護服、675萬副護目鏡、近7500台呼吸機。

●據不完全統計，截至5月6日，中國地方省區市、有關機構以及企業已經向美國30個州、55個城市捐助了超過960萬隻口罩、50萬盒檢測試劑、30.59萬雙醫用及其他手套、13.35萬副護目鏡等醫療物資。

●中國沒有限制醫療物資出口。中方發佈《關於進一步加強防疫物資出口品質監管的公告》等政策措施，不是為了限制出口，而是進一步加強防疫物資品質監管、規範出口秩序。

●中國有創呼吸機產能有限，有些零配件來自國外且供應不足，企業都在按照市場化方式與進口方洽談，中國政府從未限制其出口。

5月1日，旅客戴著口罩在鐵路上海虹橋站等待驗票上車。（中新社）

謊言21：中國對外抗疫援助是「援助政治」、「政治宣傳」。

事實真相：中國對外抗疫援助是對有關國家支持中國抗疫的投桃報李，也是用實際行動踐行人類命運共同體理念。

●中國廣泛分享防控經驗，對外提供醫療防護物資，並積極派遣醫療隊伍。截至5月上旬，通過開設疫情防控網上知識中心，公開7版診療方案、6版防控方案。設立20億元人民幣抗疫合作專項資金，同160多個國家和國際組織召開120餘場視頻交流會議。向150多個國家和國際組織提供醫療物資援助，向19個國家派出21支醫療專家組。中歐成立聯合專家組，中韓建立聯防聯控合作機制。向世衛組織提供5000萬美元現匯捐助。積極回應G20「暫緩最貧困國家債務償付倡議」，同意暫緩77個有關發展中國家今年5月1日至年底到期的債務本息償付。國際社會普遍讚賞中方支持幫助，認為中方行動體現了患難與共、守望相助，進一步凸顯了構建人類命運共同體的重要性。

特朗普早前曾指控，中國想方設法阻止他連任。（資料圖片）

謊言22：中國干預美國大選，想方設法阻止特朗普連任。

事實真相：中國歷來堅持不干涉內政原則，是美國某些政客將攻擊中國作為競選策略。

●中國奉行獨立自主的和平外交政策，始終堅持不干涉別國內政原則。美國大選是美國內部事務，中國沒有興趣也從來沒有進行干預。

●美國《政治報》曝光共和黨參議員全國委員會給黨內各陣營發送長達一份長達57頁的備忘錄，鼓動共和黨候選人通過積極攻擊中國來應對疫情危機。該備忘錄給出三大攻擊路線：一是批評中國掩蓋疫情；二是指責民主黨對手對華立場軟弱；三是強調自己會向中國追責。該備忘錄還表示將把中國作為2020年美大選的中心議題。這表明，栽贓、攻擊中國已經成為共和黨競選的「全政府策略」。

https://www.politico.com/news/2020/04/24/gop-memo-anti-china-coronavirus-207244

謊言23：中方近期要求出口口罩、檢測試劑盒、呼吸機等物資企業向海關報關時須提供聲明，表明中方變相禁止出口防疫用品。

事實真相：中方做法旨在加強品質監管。

●防疫產品生產和供應事關受疫情影響國家和地區人民的生命安危，必須嚴把品質關。

●中國政府高度重視防疫物資品質安全，相關部門加大聯合整治力度，採取了一系列加強出口防疫物資品質監管、規範出口秩序的舉措。中方依法嚴厲打擊假冒偽劣、失信違規行為，切實保障出口防疫物資品質安全，更好支持全球疫情防控。

●相關措施實施以來效果明顯，國際社會予以積極評價。中方沒有也不會限制防疫物資出口。據瞭解，中國海關已經採取了積極措施，在保證防疫物資出口品質的前提下，加快通關速度，進一步提高便利化水準。

3月18日，在津巴布韋首都哈拉雷，津巴布韋衛生部和首都哈拉雷市的醫衛官員在中國駐津巴布韋大使館參加視頻會議。（資料圖片）

謊言24：中國廣東對非洲公民採取「歧視性」做法。

事實真相：中方防控舉措堅持中外一視同仁，對歧視性言行採取零容忍態度。

●中方克服困難向所有非洲在華人員特別是留學生給予關愛和保障。非洲在湖北和武漢的3000多名留學生除1人感染並被很快治癒外，其他人都安然無恙。

●截至4月13日，廣州累計報告境外輸入外籍確診病例26例，其中非洲籍占19例。中方加強防控檢測，物件包括中國公民和所有外籍人士，不針對特定國籍和種族，目的是維護衛生安全和人民健康。對於在此過程中出現的個別交流不暢和誤解現象，有關部門同非洲有關國家政府官員保持密切溝通，迅速妥善處理。非洲國家駐穗領團團長4月18日表示，廣東省和廣州市採取了多項舉措，保障非洲國家在粵僑民的合法權益。

●非盟委員會主席法基4月13日表示，非洲國家和中國既是朋友，更是戰友，彼此命運緊密相連，中方決不會採取歧視性的做法。部分非洲國家駐華使節表示，非中友誼深厚，歷經風雨考驗。任何外部勢力都無法阻擋非中友好關係發展。

●據BBC4月17日報導，此前在社交媒體上盛傳的一則肯亞夫婦因疫情被歧視在武漢街頭遭毆打的視頻，事後被證實拍攝於紐約街頭。