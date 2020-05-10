【全國兩會】內地省級兩會終場召開　即將進入「全國兩會時間」

5月10日9時，雲南省第十三屆人民代表大會第三次會議在昆明開幕。此前一天，政協雲南省第十二屆委員會第三次會議開幕。

雲南省的「兩會」已經被推遲了3個月時間，該省也是內地最後一個召開省級「兩會」的省份。依照慣例，地方兩會全部召開後，才進行「全國兩會」。這也意味着，待雲南省「兩會」結束後，內地將正式進入「全國兩會時間」。

2020年4月29日，第十三屆全國人大常委會第十七次會議決定，第十三屆全國人大第三次會議於2020年5月22日在北京召開。另據新華社消息，全國政協會議主席建議5月21日召開全國政協十三屆三次會議。

由於雲南省兩會召開於內地新冠肺炎疫情大體平息之後，其會議形式與以往相比有所變化，並且對即將召開的全國兩會或將有一定的參考意義。

相比往年，今年的雲南「兩會」會期和規模都有所壓縮。其中，政協會議9日開幕，11日閉幕，會期3天；對受疫情影響不能參會的委員作請假處理，對列席人員進行精簡。在會議形式上，雲南省也作出部分調整。政協會議通過開通網絡議政等形式，對不能參加會議的委員履職作了安排。

5月9日，雲南省政協十二屆三次會議在昆明開幕，委員實行隔位就座。（中新社）

駐地管理方面，政協會議與會人員須通過2次核酸檢測、且持健康綠碼才能參會。大會統一安排食宿及交通，實行封閉式管理。會議期間，不得私自外出、會見外來人員；實行分餐和取餐制。9日8時許，549名雲南省政協委員佩戴口罩排隊進入會場。會場門口設有紅外熱成像全自動體温篩查系統，體温正常方可入內；進入會場後，實行隔位就座。

即將迎接全國兩會的北京市也進行了慎重準備。例如，香港代表團團長馬逢國透露，港區全國人大代表將於5月19日集體前往深圳接受新冠病毒核酸檢測，通過後，翌日再乘坐飛機到北京。

北京市為全國兩會服務的車輛與司機也受到嚴格要求。據悉，兩會司機駕齡大都在15年以上，其中三成以上是黨員，同時車輛無違章，幾乎零事故率、零投訴。相關負責人介紹稱，「從5月6日開始，每天對所有上會司機進行體温檢測。並對所有上會車輛配備消毒液、噴壺、消毒紙巾等防疫物資，出車前、收車後均要求進行通風消毒處理。」