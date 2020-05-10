【新冠肺炎】吉林出現小規模爆發苗頭　內地疫情會大幅反彈嗎？

5月7日，吉林省吉林市下轄的舒蘭市新增1宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）本地確診病例，打破了吉林省73天無本地新增確診病例的記錄。據吉林市衛健委通報，該病例無省外居住史和活動史，暫未發現其境外、重點省份返吉人員接觸史，感染源頭成謎。 舒蘭市5月7日確診病例為45歲女性，該市公安局洗衣工。9日，舒蘭又確診11例關聯病例，均與5月7日病例有關，包括7日病例的丈夫、姐姐、姐夫及相關密切接觸者。

舒蘭市自10日起所有巴士停運，所有的士亦不准出城營運，恢復時間另行通知。（微博）

繼5月8日吉林省委常委會議暨疫情防控工作領導小組會議後，吉林省今天（10日）又召開了疫情防控工作視像調度會議，省委書記巴音朝魯重點提及舒蘭市疫情稱，「這次舒蘭市發生的聚集性疫情，給人民群眾生命安全和身體健康造成嚴重威脅，教訓十分慘痛，暴露出我們在常態化疫情防控方面還存在短板漏洞」，「目前，舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態」。

5月7日以來，東北三省黑龍江、吉林、遼寧均發現新增病例。其中，遼寧5月10日的新增病例曾於5月5日自吉林市乘高鐵到達遼寧瀋陽南站，意味着東北三省出現疫情跨省傳播的情況。

國家主席習近平5月6日在中共中央政治局會議上表示，當前，境外疫情擴散蔓延勢頭並沒有得到有效遏制，國內個別地區出現聚集性疫情，疫情還有很大不確定性。

此次吉林省及東北地區出現的疫情反彈苗頭，說明在全球率先扭轉疫情的中國仍然面臨着疫情反彈與爆發的巨大風險。

5月10日，吉林省疫情防控工作視頻調度會議召開。省委書記巴音朝魯表示，舒蘭市的疫情形勢非常嚴峻，必須按照高風險等級防控要求，迅速進入戰時狀態。（網上圖片）

當前中國正處在從重點防治疫情向疫情常態化防控與經濟社會恢復發展並重轉變的階段，疫情比以往更容易得到傳播。新的難題在於如何能夠迅速定位病毒源頭、追蹤傳播軌迹，並做好精準防控。

但吉林省舒蘭市5月7日病例既無省外居住史、活動史，又無境外、重點省份返吉人員接觸史，感染源頭意外出現未知情況，說明當地疫情防控工作仍有不到位之處，也說明新型冠狀病毒的神秘與危險，以及防控該病毒的困難程度。