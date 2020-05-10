【新冠肺炎】回應質疑　武漢病毒所專家介紹如何確保病毒不泄露

新冠肺炎（COVID-19）疫情2019年底在武漢爆發隨後蔓延全球，疫情肆虐之際，美國不斷指責中國是病毒的起源國，而中國科學院武漢國家生物安全實驗室（武漢P4實驗室）近日成為中美激烈交鋒的中心。美國總統特朗普及國務卿蓬佩奧多次將疫情源頭指向中國武漢的病毒研究所。同時網絡流傳的「新冠病毒源於人工合成」，「新冠病毒源於武漢病毒研究所泄露」等傳言，也引發了社會各界的持續關注。 內媒《科技日報》專訪了中國科學院武漢分院院長、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明和中國科學院武漢病毒研究所副所長關武祥，介紹了武漢病毒所科研人員在抗疫期間所做的疫情防控科技攻關工作，以及實驗室如何確保病毒不泄露。

中國科學院武漢病毒研究所擁有生物安全最高等級P4級別的實驗室，疫情爆發後一直有傳言指新型冠狀病毒源頭來自武漢病毒研究所。（網絡圖片）

中國科學院武漢病毒研究所副所長關武祥介紹指出，武漢病毒所的新冠肺炎疫情科研攻關始於2019年12月30日。收到武漢市金銀潭醫院送來的不明原因肺炎相關樣品後，研究所連夜組織優勢隊伍進行病原檢測和鑒定工作，獲得結果後迅速向有關部門做了匯報。

疫情發生以來，武漢病毒所有序開展了病毒分離鑒定、病原檢測、抗病毒藥物及疫苗研製、恢復期患者血漿的中和抗體效價評價、動物模型建立和致病機制研究等方面的科研攻關工作，為一線防控提供科技支撐，並取得積極進展。

新冠肺炎疫情全球蔓延，武漢國家生物安全實驗室（武漢P4實驗室）更位於風暴眼中，美國務卿蓬佩奧5月3日在美國廣播公司（ABC）節目中表示，「有大量證據」顯示病毒來自中國武漢一間實驗室，疫情源自該處，但他拒絕透露自己是否認為中國故意釋放病毒；他又說，全世界都見到中國有將病毒傳播全球，以及運作不合規格實驗室的歷史。蓬佩奧又指，中國政府拒絕讓其他國家的科學家獲得了解實情的途徑。

P4實驗室做了哪些工作？

中國科學院武漢分院院長、武漢國家生物安全實驗室主任袁志明特別介紹了P4實驗室。袁志明指出P4實驗室是武漢國家生物安全實驗室的一部分。武漢國家生物安全實驗室包含一個P4實驗室和兩個P3實驗室，這三個實驗室和武漢病毒所的多個P2實驗室、普通實驗室、實驗動物設施及相關配套設施等共同構成了生物安全實驗室團簇平台。

袁志明早前表示，新型冠狀病毒不可能從武漢病毒所外傳，也不相信病毒是人工合成的。（影片截圖）

作為生物安全防護等級最高的實驗室，所有在P4實驗室進行實驗操作的科研人員必須經過系統的理論和實際操作培訓，還需通過年度生理和心理健康評估。獲得上崗資格後，經實驗室主任同意才能獲准進入實驗室。

科研人員每次進入實驗室前，生物安全人員須確認其基本身體狀況（血壓、體溫等）正常，符合實驗操作需要。在具體操作過程中，具有資格並獲得授權的實驗人員才能通過門禁系統進入P4環廊，查看實驗室運行狀態，填寫《實驗室人員進出登記表》，並通知監控中心。

隨後，實驗人員再次通過門禁系統進入實驗室第一更衣間，脫掉個人衣物，更換一次性內防護服，檢查正壓防護服的狀態，然後穿上正壓防護服，連接呼吸供氣軟管。完成以上步驟後，通過化學淋浴間進入核心實驗室開展工作。

武漢P4實驗室內，穿著正壓防護服的技術人員正在連接呼吸帶，呼吸帶另一端則懸掛連接在屋頂的管道上，專門的生命支持管道會向防護服內提供新鮮呼吸空氣。（網上圖片）

為確保生物安全和生物安保，實驗室要求同一時間工作人員不得少於兩人，任何人都不能獨自進入實驗室工作。

科研人員一般按照進入路線原路退出實驗室。退出前，須在化學淋浴間進行化學消毒劑消毒和清水衝洗，對正壓防護服進行徹底消毒。脫掉內防護服後，所有人員必須進行衛生淋浴，然後穿上自己的衣服，退出實驗室，填寫《實驗室人員進出登記表》，一次實驗活動便完成了。

在實驗室內部，科研人員與外界的所有聯系均通過監控中心完成，如有任何異常情況發生，會第一時間聯系監控中心。當有實驗活動時，監控中心會全程配備生物安全、生物安保及設備保障人員，確保有能力處理各類應急事件。

P4實驗室是專用於烈性傳染病研究與利用的大型裝置，是人類迄今為止能建造的生物安全防護等級最高的實驗室。2018年1月5日，武漢國家生物安全四級實驗室通過國家驗收，正式開始投入使用。（網上圖片）

P4實驗室如何防止病毒外流

袁志明指出武漢P4實驗室的核心部分被不鏽鋼制圍護牆體整體包圍，形成「盒中盒」結構。核心實驗室圍護結構可保證足夠的結構強度和密封性，形成靜態密封。

實驗室動態密封採用負壓技術保證各功能區之間嚴格有序的壓差梯度，從而有效防止被傳染性病原微生物污染的空氣向污染概率低的區域及外環境擴散。

對於實驗室排出的氣體，採用兩級高效過濾器過濾後排放，確保實驗室排氣安全；實驗室的廢水，經污水處理系統高溫處理後排放；實驗室內的污染廢棄物，經過雙扉高壓滅菌器高溫高壓處理後，安全移出，並交具備相應資質的醫療廢物集中處置單位處理。

中國科學院武漢病毒研究所鄭店園區，一個灰色盒子狀的建築顯露在眼前，中國首個P4等級生物安全實驗室——中國科學院武漢國家生物安全（四級）實驗室就在裡面。（網上圖片）

人員經過進出通道時，採用化學淋浴裝置對實驗人員的正壓防護服進行化學消毒處理，確保進出通道的安全。經上述各項技術防護措施，確保了實驗室內的病毒無法逃逸。

實驗室不僅擁有高標准的生物安全設施，還建立了嚴格的生物安全管理體系，包括科研項目、人員、實驗動物、廢棄物處理、感染性材料管理等一系列程序文件和標准操作手冊等，確保實驗室安全高效運行。

實驗室的物理設施每年須接受第三方機構檢測，實驗室的運行須接受中國合格評定國家認可委員會監督評審和國家相關部門年度檢查。

對於美國對武漢P4實驗室泄露病毒的指責，中方多次進行反駁，中國外交部發言人趙立堅曾對此表示，關於新冠病毒源頭和傳播途徑問題，中方始終認為這是一個科學問題，應該交由科學家和醫學專家去研究。世衛組織負責人已經多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生的。世界上很多知名醫學專家也都認為所謂實驗室泄露等說法毫無科學依據。

5月6日，針對蓬佩奧提出的有「大量證據」證明新冠病毒源自武漢P4實驗室的問題，中國外交部發言人華春瑩稱，蓬佩奧反覆講他有「證據」，但他就是拿不出來。他怎麼可能拿出來呢？因為他根本就沒有！