中國盾構核心部件國產化獲重大突破　兩大世界級盾構機下線

日前，中國盾構技術取得重大突破，首批國產化6米級常規盾構3米直徑主軸承、減速機通過試驗檢測，引發外界高度關注。 5月10日，世界首台礦用小轉彎全斷面硬岩掘進機在中國中鐵工程裝備集團盾構總裝車間下線，由中國中鐵自主研製的國內最大直徑（9.83米）敞開式硬岩掘進機「雲嶺號」也在5月8日下線。

中國國產盾構/TBM主軸承減速機。（央視新聞）

據央視新聞網5月10日報道，國產盾構/TBM主軸承減速機工業試驗成果發布，標誌着中國盾構核心部件國產化取得了重大突破。

報道稱，主軸承，有全斷面隧道掘進機（簡稱盾構機）的「心臟」之稱，承擔着盾構機運轉過程的主要載荷，是刀盤驅動系統的關鍵部件。因為盾構機在掘進過程中會面臨各種複雜的地層，盾構機主軸承要承受高速旋轉、巨大載荷和強烈温升。

因技術含量高，主軸承是掘進機所有零件中最值錢的。這要求主軸承不能出任何故障，掘進機製造商寧願出高價，選擇配置高可靠性的國外知名品牌主軸承。

長期以來，由於製造工藝複雜、原材料性能要求高、設計理論不成熟等原因，中國盾構機用主軸承長期依賴進口。

2015年7月24日，中國中鐵聯合國內主軸承、減速機技術優勢企業，成功申報工業轉型升級國家強基工程，承擔盾構/TBM主軸承、減速機工業試驗平台建設項目，開展國產主軸承、減速機關鍵技術研究及工業性試驗，

盾構/TBM主軸承減速機工業試驗平台位於中國中鐵工程裝備集團鄭州基地，試驗平台於2018年6月完成生產製造、組裝、調試，經過充分調研及論證，於2018年7月12日正式開始試驗，經過空載試驗、均載試驗和加速試驗三個階段，2019年6月30日完成主軸承、減速機10000小時等效壽命試驗，應用狀態良好。

2020年4月，通過對主軸承和減速機內部進行檢驗，專家一致認為應用於地鐵盾構機的國產主軸承、減速機相關性能達到標準和要求。

5月10日，世界首台礦用小轉彎全斷面硬岩掘進機在中國中鐵裝備集團盾構總裝車間下線。設備將用於貴州省四季春煤礦，標誌著中鐵裝備在隧道掘進機領域的研發正朝著更新、更精、更前沿、更廣闊的方向不斷邁進。

此前，由中國中鐵自主研製的國內最大直徑（9.83米）敞開式硬岩掘進機「雲嶺號」5月8日下線，該設備將用於雲南省滇中引水工程。它的成功下線，再次刷新了國產硬岩掘進機直徑紀錄，標誌著中國隧道掘進機研發製造高端化水平進一步提升。

從2014年以來，中國中鐵的盾構產品累計訂單超過1,000台，產品遠銷新加坡、阿聯酋、意大利、法國等21個國家和地區，市場佔有率連續八年中國第一，2017年、2018年、2019年連續三年居世界第一。