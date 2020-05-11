【全國兩會】內媒：14人因違紀違法落馬　失去參加兩會資格

因新冠肺炎疫情影響，全國兩會將於5月底在北京開幕。有內地自媒體整理資料，指出有14人因違紀違法而落馬，其委員或代表資格被撤銷或被終止，明確將不會出現在今年的全國兩會上。

據內地自媒體「觀海解局」，全國政協委員方面，目前有明確官方消息撤銷委員資格的有一人，他就是黑龍江省哈爾濱市政協原主席、黨組書記姜國文， 2019年9月24日，姜國文涉嫌嚴重違紀違法被調查，2019年11月，姜國文第十三屆全國政協委員資格被撤銷。2020年4月，最高人民檢察院依法以涉嫌受賄罪對姜國文作出逮捕決定。

全國政協委員方面，目前有明確官方消息撤銷委員資格的有一人，他就是黑龍江省哈爾濱市政協原主席、黨組書記姜國文。（網絡圖片）

相較於撤銷資格的全國政協委員，今年因為落馬，明確被終止全國人大代表資格的人數較多，經過統計，共有13人。這13人都是因為存在嚴重違紀違法行為落馬的。如河南省人民政府原副省長徐光，因涉嫌嚴重違紀違法，被責令辭去第十三屆全國人民代表大會代表職務。這些原代表落馬後，都會被責令辭去全國人大代表的職務。

因違紀違法落馬責令辭去代表資格的13人，包括吉林省延邊朝鮮族自治州人大常委會原主任、黨組原書記趙龍虎；雲南省城市建設投資集團有限公司原董事長、黨委原書記許雷；三環集團有限公司董事長舒健；中國鐵路南昌局集團有限公司黨委原副書記、原總經理馬葉江；河南省人民政府原副省長徐光；四川省資陽市委原書記陳吉明；貴州省歌舞劇院有限責任公司藝術生產部副主任雷艷；中國人民解放軍戰略支援部隊原副司令員兼參謀長饒開勛；西部戰區陸軍原副司令員徐向華；吉林省人民檢察院原黨組書記、檢察長楊克勤；海南省軍區原政治委員葉青；江蘇省軍區原政治委員孟中康；四川省經濟和信息化廳原黨組書記、廳長陳新有。

江蘇省軍區原政治委員孟中康（左）及海南省軍區原政治委員葉青（右），被免人大代表職務。（網絡圖片）

兩名人大代表去世

除了被撤銷或終止資格的，還有因為個人原因請辭的，比如湖北省文化旅遊投資集團有限公司原副總經理、黨委原委員周文霞，因個人原因，本人提出辭去第十三屆全國人民代表大會代表職務。

港區全國人大代表王敏剛於去年3月11日因肝膽疾病逝世，終年70歲。（資料圖片／江智騫攝）

還有因為逝世，代表資格自然終止的，如由黑龍江省選出的第十三屆全國人民代表大會代表，黑龍江省黑河中昌科技投資有限責任公司董事長王軍，以及香港特別行政區選出的第十三屆全國人民代表大會代表，中國全聯旅遊業商會執行會長、香港培華基金常務副主席王敏剛。