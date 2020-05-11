新冠肺炎│雲南大理州前州長楊健調任省人大　曾因私截口罩被問責

近日，有關雲南省大理州前州長楊健履新一事引發關注。此前楊健曾在新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）內地疫情嚴峻時期，截獲一批途徑大理州大理市的口罩被問責。 據官媒《中新網》周日（10日）報道，從雲南省人大常委會任命名單獲悉，根據雲南省人大常委會主任會議提請，任命楊健為雲南省人大環境與資源保護委員會副主任委員（正廳級）。

大理市「截口罩」的做法一度引發眾怒，中國民眾在社交網站發起要求大理返還口罩的活動。（微博）

公開資料顯示，楊健為雲南鶴慶人，出生於1963年10月，中共中央黨校研究生學歷。其從工作開始一直任職於雲南省大理州，長達35年。

2019年12月至2020年2月，楊健曾兩次被問責。2019年12月24日，雲南省紀委省監委發佈通報稱，2018年10月22日，中共中央第六環境保護督察組移交「回頭看」督察發現洱海生態環境存在問題。根據調查核實情況，雲南省紀委省監委給予大理州委、州政府7個單位問責，給予23名領導幹部問責。其中，時任大理州長楊健被給予誡勉問責。

還有一次是在2020年2月，正是中國境內疫情防控形勢較為嚴峻的時期，大理市發生的一宗私截口罩事件引發輿論熱議。2月2日，大理市一份《應急處置徵用通知書》（大市衛徵〔2020〕1-61號）顯示，一批發往重慶市的598箱口罩，被大理市政府應急徵用，但這批物資卻是重慶市政府指定企業採購用於重慶市疫情防控的緊急物資。

外界紛紛質疑大理方面的行為。當時《新華每日電訊》評論指出，各地都在馳援疫情嚴重的地區，大理市只顧本地利益，不管其他地區的截留行為，彰顯一種很不好的理念，更有違「全國一盤棋」的中央精神，開了一個惡劣先例。

評論直言，疫情防控是人民戰爭，各地各部門要有大局意識、全局觀念，「豈能各行其是，只顧門前雪？」評論呼籲有關部門能高度重視這一不良苗頭，明確重申疫情防控要堅持全國一盤棋的要求，查明真相，該問責的依法嚴肅問責。

而中國政法大學法治政府研究院副院長趙鵬表示，依據《突發事件應對法》和《傳染病防治法》，出於控制疫情的需要，政府確有徵用物資的權力，但《傳染病防治法》規定，縣級以上的地方政府，只能徵用本行政區域內的物資，若涉及全國範圍或者跨省市、自治區、直轄市的徵用，應由國務院進行。

趙鵬說，處於運輸過程中的速遞包裹應當屬於跨行政區域物品，因此，徵用權屬於國務院。彼時，國務院已明令防疫物資不得以任何名義截留、調用，各地在防疫物資緊缺的時候，尤其要有大局意識，要「全國一盤棋」。

2月24日，大理州大理市因違法扣押徵用途經大理的外省（市）防疫口罩問題，大理州及大理市多名幹部被問責，時任大理市委書記高志宏被給予黨內嚴重警吿處分、免職；時任大理市長杜淑敢被給予撤銷黨內職務、政務撤職處分，楊健再次被誡勉問責。4月22日，雲南大理白族自治州第十四屆人大常委會第二十三次會議決定，接受楊健辭去大理州人民政府州長職務。同月，大理州政府官網顯示，楊健已離任大理州政府。

（綜合報道）