消息稱原上海市委書記陳良宇已出獄：表現良好減刑6年

近日，有消息爆料稱，上海市委原書記陳良宇已出獄，引發輿論關注。據中國微信公眾號「老美那些事兒」5月11日消息指，原上海市委書記陳良宇刑滿（或減刑）釋放，將安度晚年。

消息稱，由於陳良宇在獄中表現良好，決定減刑6年，刑期於2020年5月10日刑滿，決定對其釋放。當日上午，陳由其妻黃毅玲領出監獄，回到家中。

對於這一消息，還有待官方證實。

2008年3月25日，原上海市委書記陳良宇，在天津市二中院出庭受審。（央視視頻截圖）

據悉，2008年4月11日，天津市第二中級人民法院一審判處中央政治局原委員、上海市委原書記陳良宇有期徒刑18年。

公開報道顯示，在2006年7月，上海社保局原局長祝均一被隔離審查，涉案金額超百億人民幣的「上海社保案」隨之浮出水面。在此案中，上海社保局違規運營資金總額為328.44億元人民幣，佔總運營額的85%。其中，在陳良宇的支持下，上海市社保局分別向兩家企業違規貸款34.5億元和10億元。

案發後，有包括陳良宇、寶山區原區長秦裕（此前曾任上海市委辦公廳副主任）、前福禧投資集團董事長張榮坤、上海社保局原局長祝均一等超過30名官員、商人被立案查處。另外，還有國家統計局原局長邱曉華，因涉嫌上海社保資金案嚴重違紀被中紀委審查。此案涉及的數額之大，人數之眾，被稱中國改革開放以來「上海第一案」。

之後，官方又查實陳良宇從1988年至2006年，歷任上海市黃浦區區長，上海市副市長、市長，上海市委副書記、書記期間，存在各種違紀違法行為。

2008年4月11日，天津市第二中級人民法院一審判處中央政治局原委員、上海市委原書記陳良宇有期徒刑18年。（網上圖片）

2008年4月，陳良宇因受賄罪、濫用職權罪，被判刑18年，並沒收個人財產30萬元人民幣。天津市第二中級人民法院認為，陳良宇犯受賄罪，數額特別巨大；犯濫用職權罪，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失，情節特別嚴重。鑑於其對於所犯受賄罪有悔罪表現，能夠退繳全部贓款，可對其酌情從輕處罰，遂依法作出上述判決。

據內媒當時的報道，陳良宇被關押在秦城監獄，編號為「0702」，07即年份，02即當年移交至秦城監獄的重要嫌犯編號。

公開資料顯示，陳良宇出生於1946年，是寧波籍上海人。陳良宇在上海官場工作約有20年，並有約5年時間負責上海市市長、市委書記的工作。