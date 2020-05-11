【人事變動】全國兩會即將開幕　貴州省高層有新變動

在全國兩會即將開幕之際，貴州省領導班子有新變動。

據中共貴州省委機關報《貴州日報》5月11日報道，近日，經中共中央批准，免去李邑飛的中共貴州省委常委、委員職務，並指對李邑飛另有任用。

公開資料顯示，李邑飛出生於1964年1月，雲南墨江人，曾長期在雲南省任職，曾任雲南省委常委、秘書長兼省委省直機關工作委員會書記。在2017年4月調任貴州省委常委、組織部部長。

中央批准免去李邑飛貴州省委常委職務，另有任用。（網上圖片）

據悉，一般在中國兩會開幕之前，各省市會有一些人事調整。

5月11日，遼寧省十三屆人大常委會第十八次會議表決通過《遼寧省人民代表大會常務委員會關於接受唐一軍辭去遼寧省人民政府省長職務請求的決定》。此前，官方4月29日發佈消息披露，遼寧省長唐一軍進京擔任司法部部長。

5月10日，北京市「戎裝常委」換人引關注。據《北京日報》消息，近日，中共中央批准：張凡迪任北京市委委員、常委，王春寧不再擔任北京市委常委、委員職務。資料顯示，張凡迪此前擔任北京衛戍區政委。王春寧2016年起任北京衛戍區司令員，2020年1月任北京市委常委。

5月9日，國務院發佈任免國家工作人員通知。通知顯示，任命慎海雄兼任中央廣播電視總枱總編輯；任命王君正為新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長。免去孫金龍的新疆生產建設兵團政委、中國新建集團公司董事長職務。