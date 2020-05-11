【新冠肺炎】央視引美媒報道反擊：美去年7月已爆不明呼吸系統病

新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情仍在全球肆虐，美國總統特朗普此前多次稱病毒源頭「來自中國」，但近來美國、法國、意大利等國均有專家指出，最早的病例感染時間有所提前。世衛上周二（5日）亦呼籲各國調查任何其他早期疑似病例。 中國官媒央視近日再翻出美國廣播公司（ABC）去年7月12日的報道，當中稱維珍尼亞州（Virginia）爆發了一種不明原因致命性呼吸系統疾病，患者症狀包括劇烈咳嗽、發燒、渾身疼痛、氣喘、全身無力等，部分社區採取了隔離措施。

這則美國廣播公司去年7月的報道中指出，疾病在一個名為「綠色春天」的退休人員社區中爆發，導致54人出現症狀，其中2人死亡，具體病症不一，從劇烈咳嗽到肺炎都有。弗吉尼亞州費爾法克斯縣衛生部施瓦茨博士表示，一般呼吸疾病的爆發是冬季比較多。而關於這次疾病是如何爆發，還沒有明確線索。

報道稱，這個社區採取所有必要措施，依據傳染病防控策略，對病人進行拭子檢測，希望弄清楚是何種病毒或細菌導致，而染病社區居民已在自己房內隔離，希望早日得到檢測結果，社區亦不再接受新的居民入住，工作人員都戴上口罩和防護手套，直到找到答案為止。

該退休人員社區距離德特里克堡生物實驗室僅1小時車程。（Google地圖）

央視翻出的這則報道，迅速引發了內地網民討論，有網民直指這個病毒的感染症狀與新冠肺炎相似，更有人發現，該退休人員社區距離德特里克堡生物實驗室僅1小時車程。

德特里克堡是一家能夠處理伊波拉等危險傳染病的4級生物安全實驗室。中國官媒《人民日報》5月1日就曾追問，美軍生物實驗室一度關閉停產，真相是甚麼？文章稱，在美國，有人認為有多個證據表明，德特里克堡去年8月緊急關閉的原因非常蹊蹺，認為那裏可能是新冠病毒的源頭，並在美國造成了秋冬季節流感大流行，之後病毒通過參加武漢軍人運動會美國軍人運動員傳到中國，病毒發生變異後再次爆發。

新冠肺炎疫情仍在中國以外多國持續肆虐，圍繞着病毒溯源的諸多疑問還有待解答。（新華社）

近來有多項研究指出，多國出現早期新冠肺炎確診病例的時間提前。美國新澤西州貝爾維爾市長梅勒姆（Michael Melham）4月30日表示，自己在2019年11月就已感染，檢測結果顯示他已擁有新冠病毒抗體，比美國1月20日報道首宗新冠病毒確診病例早了兩個多月。

意大利醫生雷穆西（Giuseppe Remuzzi）則表示，2019年10月至12月就看到新冠病毒，這意味着病毒已存在很長時間，在知道中國的疫情爆發前，至少就已在意大利倫巴第北部地區傳播。此外，法國巴黎阿維塞納醫院（Avicenne hospital）重症科主管科昂（Yves Cohen）表示，法國至少在2019年12月底就已出現新冠肺炎確診病例。

中國外交部曾多次回應稱，世界上很多知名醫學專家都認為，實驗室泄漏等說法毫無科學依據。（資料圖片）

自疫情爆發以來，病毒溯源備受外界關注。對於新冠病毒來自武漢實驗室的說法，世衛表示，並未收到美方稱病毒來自武漢病毒研究所的相關證據，從世衛的角度來看，此言論是推測性的。此外，美國國家衛生研究院院長柯林斯（Francis Collins）發表文章稱，該病毒是自然產生；美國傳染病專家福奇（Anthony Fauci）亦表示，該病毒的基因證明它是從動物傳染給人，而非來自實驗室的人工改造。

中國外交部亦曾多次回應稱，世衛負責人已多次表示，沒有任何證據表明新冠病毒是在實驗室產生，又強調世界上很多知名醫學專家都認為，實驗室泄漏等說法毫無科學依據。

（央視新聞）