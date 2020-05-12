【虎門大橋】懸索橋已通過結構安全評估　關鍵構件均未發現異常

5月5日廣東東莞虎門大橋因渦振導致持續振動引發廣泛關注。據國家交通運輸部旗下報章《中國交通報》，10日，虎門大橋懸索橋已通過結構安全評估。同時，評估專家建議，根據現場監測和風洞試驗結果，採取抑振措施提高行車舒適性。

虎門大橋通航水域在5月7日下午4時恢復通航。（微博@交通發布）

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報道指，5月10日，廣東省交通運輸廳在虎門大橋管理中心組織召開虎門大橋懸索橋結構安全評估報告評審會，來自國內檢測、設計、科研、施工等方面的9位專家參加了會議。

會上，檢測單位中路高科交通檢測檢驗認證有限公司匯報了近三年及此次檢（監）測及安全評估情況，結果表明：虎門大橋懸索橋結構技術狀況和承載性能保持穩定，此次振動未影響結構安全，橋樑關鍵構件鋼箱樑、吊索、主索鞍、散索鞍、支座、伸縮縫等均未發現異常。

與會專家認為檢（監）測項目較為齊全、方法合理規範，數據可信，同意檢測單位和設計單位的評估結論，懸索橋結構安全。同時建議，根據現場監測和風洞試驗結果，採取抑振措施提高行車舒適性；進一步加強長期跟蹤監測，定期進行評估。目前，虎門大橋管理方正按照專家組意見積極有序開展相關工作。

虎門大橋自5日發生渦振抖動以來，雙向全封閉。到7日下午，大橋通航水域恢復通航；不過至目前，虎門大橋仍處於封閉狀態。