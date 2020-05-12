海南最大黑社會首腦判死刑　109名「保護傘」被查包括前公安局長

海南省早前破獲當地最大宗的涉黑案件，被告多達196人，非法利益超過20億元（人民幣．下同）。 其中首腦黃鴻發已於今年3月因發犯組織、領導黑社會性質組織罪、故意傷害罪、行賄罪等17項罪名，數罪並罰，被省高院二審判處死刑及沒收個人全部財產。 海南省各級紀檢監察機關事後深挖徹查涉黃鴻發案背後的腐敗和「保護傘」問題，截至目前共對109人立案審查調查。

昌江縣紀委監委聯合縣市場監督管理局，對曾經被黃鴻發涉黑組織長期把持的縣中心農貿市場進行走訪調研，向經營戶了解破案後市場整體環境的變化。（中紀委國家監委）

據內地傳媒報道，黃鴻發涉黑組織長期在昌江地區通過暴力、威脅等手段有組織地實施大量違法犯罪活動，截至案發時共有58違法犯罪活動，其中刑事犯罪53宗，共造成2人死亡、3人重傷、13人輕傷、5人輕微傷的嚴重後果。

據昌江縣紀委書記、縣監委主任林琳表示，該組織利用經濟利益腐蝕政府官員，滲透公安以及相關執法要害部門。為尋求非法保護，以非法收益為誘餌，引誘、拉攏、收買當地多名黨政機關及政法部門領導幹部充當「保護傘」。隨著對當地政治生態滲透程度的加深，黃鴻發逐漸成為昌江的非法權威，從基層開始扶持、培植官員，甚至有的公職人員也是該犯罪團夥的骨幹成員。

為此，海南省紀委監委針對黃鴻發黑社會性質組織成立專案組，同步查處公職人員充當該組織「保護傘」問題。曾先後擔任過昌江縣公安局局長的陳小明、王雄進、麥宏章，以及昌江縣人大常委會前黨組書記、主任郭祥理，昌江縣委前副書記、政法委書記鄧敏，昌江縣前副縣長周開東等一批黨員幹部均已被調查處理。

（綜合報道）