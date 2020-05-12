新冠肺炎｜教育部：全國1.07億學生返校復課　1071萬將參加高考

新型冠狀病毒肺炎內地疫情持續緩和。5月12日（周二），中國教育部召開2020年首場新聞發布會。教育部表示，截至5月11日，目前開學已經復課的學生總數是1.07億，佔學生總數近40%。 教育部又透露，2020年全國高考報名人數1071萬。

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教育部表示，已經復課的學生裏面，高校大學生佔290.7萬，包括26個省（區、市）和新疆生產建設兵團，都已經有部分高校開學，目前高校還沒有開學的只剩下四個省，即北京、河北、湖北和黑龍江。

高中已經返校的學生2161.5萬人，所有省（區、市）都已經開學；中職已經返校327萬，包括24個省（區、市）和新疆生產建設兵團；初中已經返校3148萬，包括29個省（區、市）加新疆生產建設兵團；小學已經返校4384.4萬，包括了21個省（區、市）和新疆生產建設兵團；幼兒園已經有8個省（區、市）開園，返園的幼兒有468萬。

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教育系統疫情方面，目前全國教育系統師生員工還有1位確診病例，目前還在進行醫學觀察的無症狀感染者有14人。確診病例還有1個，為黑龍江省境外輸入的關聯病例。教育系統有境外輸入病例43例，目前已經全部治癒出院。

高考報名人數達1071萬

內地早前宣布今年高考將會延期一個月，改為7月7日及8日舉行。教育部透露，2020年全國高考報名人數1071萬。教育部指，目前，全國31個省（市、區）高三學生均已返校復學。各地中學普遍根據調整後的高考時間優化調整了教學計劃安排。

教育部同時介紹，2020年藝考報名人數達到117萬，今年共有199所高校組織線上考試錄取或初選，目前已有168所高校組織完線上考核，佔校考高校的84%，涉及考生163萬人次，總體效果較好，預計5月下旬基本完成線上考核。高考後，將有72所高校在初選基礎上再組織對考生的現場考核。